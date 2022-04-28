Без моря. Як війна зупинила торгівлю України зі світом

Через мінування Чорного моря та побоювання власників суден і страховиків в Україну тепер не йде жодне торгове судно. А судна, які прибули до 24 лютого, не покидають українські порти. Фокус з'ясував, якими альтернативними способами українські експортери намагаються обійти заблоковані Росією канали постачання.

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Після вторгнення Росії в Україну головною проблемою вітчизняних експортерів стало блокування портів Чорного моря російською армією, через що експорт морськими шляхами став неможливим.

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"Або через мінування Чорного моря, або через страх власників суден і страховиків щодо потенційної небезпеки для флоту та персоналу, в Україну тепер не йде жодне торгове судно, — коментує ситуацію Орест Матвійчук, старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. — Українські порти також не покидають суди, які прибули до 24 лютого 2022 року. У зв'язку з цим міжнародні трейдери й експортери почали шукати альтернативні канали для експорту".

Обхідні маневри. Як постачають зерно з України за кордон

Зовнішня торгівля під час війни не зупинилася. Україна виробляє набагато більше агропродукції, ніж становлять її власні потреби, і тому може без загрози для своєї продовольчої безпеки експортувати чималий обсяг продовольства. Істотних адміністративних обмежень для експорту зернових, олії та більшості іншої агропродукції з боку України практично немає. Тобто, експорт, фактично, здійснюється як і в умовах мирного часу. Головне завдання — знайти альтернативні канали постачання.

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Блокада портів змушує шукати нові рішення для експорту

"В експортерів зараз є два основні шляхи: залізницею до західних кордонів країни, а далі в європейські порти — або ж транспортування за допомогою барж по Дунаю у морські порти Румунії", — розповідає Світлана Литвин, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Дмитро Оносовський, адвокат, старший юрист ЮКК "Де-Юре" серед альтернативних шляхів називає експорт у Польщу по суші — автомобільні вантажні перевезення або залізницею до кордону, відвантаження в Дунайських портах Рені, Ізмаїл і Кілія, а також експорт у Констанцу (Румунія) з метою подальшого транспортування по морю.

Чому нові канали експорту з України такі вузькі

За словами Світлани Литвин, експорту альтернативними шляхами заважає низка проблем. По-перше, технічні складності, такі як різна ширина залізничних колій в Україні та ЄС, через що доводиться перевантажувати продукцію або змінювати ширину коліс, нестача вагонів, барж, неготовність залізничних операторів та інших учасників ланцюга поставок країн ЄС до наших обсягів зерна тощо.

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"Перевантажувальних терміналів на залізниці в достатній кількості немає. Автомобільний експорт стикається з проблемою дотримання українськими вантажівками екологічних норм у Європі, хоча сусідні європейські країни вже вводять тимчасові послаблення екологічних вимог для українських вантажних авто. Тим часом, у дунайських портах України не вистачає барж для відвантаження всієї продукції", — продовжує перелік перешкод Дмитро Оносовський.

Литвин зазначає, що через вищезгадані проблеми пропускна спроможність цих шляхів не може замінити морські порти — зараз вона становить максимум 1 млн тонн на місяць, що в 5-6 разів менше, ніж можливості морських портів.

[ + – ] Україна за допомогою морських портів експортувала приблизно 5 млн тонн зерна на місяць Фото: "Укрвнештранс"

Втрачені можливості експорту з України

До війни частка агропродукції у структурі українського експорту сягала 40%. У зв'язку зі створеними державою-окупантом складнощами обсяги експорту агропродукції з України вже суттєво знизилися порівняно з довоєнним часом.

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"Якщо зазвичай Україна за допомогою морських портів мала можливість експортувати приблизно 5 млн тонн зерна та 500-600 тис. тонн соняшникової олії на місяць, то за результатами березня 2022 року залізницею кордон перетнуло лише 220 тис. тонн зерна та 15,8 тис. тонн олії", — уточнює Світлана Литвин. Так, як зазначає співрозмовниця Фокусу, навіть за максимальної пропускної спроможності всіх альтернативних шляхів експорту, надлишки кукурудзи, що є в Україні, будуть вивозити понад рік, і то за відсутності експорту інших зернових".

Раніше Андрій Ставніцер, директор порту ТІС у Южному (Одеська обл.) заявив ЗМІ, що врожай, який зараз є в Україні, в умовах морської блокади доведеться вивозити 40 місяців.

"Нарощування пропускного потенціалу альтернативних шляхів відбувається повільно і поступово, — підсумовує Оносовський. — Для збільшення експортних потужностей необхідне сприяння прикордонним країнам, зокрема залучення їх транспортних потужностей, вантажівок і барж на Дунаї". Проте опитані Фокусом експерти впевнені, що єдиним шляхом відновлення довоєнних обсягів експорту є розблокування українських морських портів. Але для цього потрібно зупинити російську агресію.