"Путін поводиться, як крокодил": Джонсон не вірить у мирні переговори з Росією

Російський президент спробує поглинути й захопити якомога більшу частину України та навіть розпочати новий наступ на Київ, вважає прем'єр-міністр Великобританії.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон перед поїздкою в Індію заявив, що він ставить під сумнів перспективу досягнення миру в Україні шляхом переговорів. На його думку, українському уряду не варто довіряти Росії, оскільки президент РФ Володимир Путін поводиться як "крокодил, коли він вчепився тобі в ногу". Про це пише газета The Guardian.

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"Дуже важко зрозуміти, як українці можуть вести переговори з Путіним зараз, враховуючи його явну відсутність сумлінності. Його стратегія, очевидно, полягає в тому, щоб спробувати поглинути й захопити якомога більшу частину України, а потім, можливо, провести якісь переговори з позиції сили, або навіть розпочати новий наступ на Київ", — заявив Джонсон.

Британський прем'єр зазначив, що НАТО надалі дотримуватиметься стратегії надання військової допомоги Україні та продовжить постачання озброєння.

За його словами, президент України Володимир Зеленський займає досить жорстку позицію та прагне того, щоб усі російські війська були з їхніх нинішніх позицій у Донецькій і Луганській областях. Але при цьому додав, що позиція українського лідера щодо Криму "не настільки максималістська".

Раніше повідомлялося, що російські дипломати в межах переговорного процесу РФ і України передали українській стороні документ, який містить "чіткі формулювання". За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, Москва тепер очікує на відповідь, але не сподівається на просування переговорів, оскільки не має довіри до представників України.

Великобританія може поставити в Україну протикорабельні ракети Brimstone. Для цього необхідно вирішити технічне питання, яке полягає в можливості встановлення цих систем на наземні транспортні засоби.