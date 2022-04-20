Переговори з Москвою: Росія передала Україні проєкт документа з "чіткими формулюваннями"

Тепер Москва очікує на відповідь, але без особливих надій на продовження переговорів. За словами представника МЗС РФ, українська сторона втратила будь-яку довіру в російських дипломатів.

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У межах переговорного процесу Москва передала Києву проєкт документа з чіткими виробленими формулюваннями своєї позиції. Як заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, тепер російська сторона очікує на відповідь, але без особливих надій на будь-які зрушення з української сторони, повідомляє агентство "ТАРС".

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Речник Кремля не уточнив про які конкретні положення йдеться в документі, але не упустив можливості зазначити, що Київ не виявляє особливої схильності до інтенсифікації переговорного процесу з Москвою.

"Наразі українській стороні передано наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі вироблені формулювання. М'яч на їхньому боці, чекаємо на відповідь", — сказав Пєсков.

Крім цього, представник Кремля озвучив думку президента РФ Володимира Путіна. За його словами, російський президент вважає, що українська сторона постійно відходить від своїх слів та положень узгоджених домовленостей, що впливає на перспективу ефективності подальших переговорів.

У цій самій парадигмі виступила і представниця МЗС Росії Марія Захарова. За її словами, Москва вже втратила будь-яку довіру до українських перемовників, але була цілком готова до "непослідовності" з боку Києва.

"Тут уже не те що "довіряй та перевіряй" — тут просто "перевіряй", тому що довіри до цих людей давно вже немає", — сказала вона.

Захарова зазначила, що переговори розпочалися з ініціативи президента України Володимира Зеленського та Москва відповіла згодою. Проте надалі, на думку Захарової, на переговори чекала така сама доля, що й доля Мінських угод.

"Далі почався, як завжди, в прямому та переносному сенсі цирк з боку київського режиму: то приїжджають, то не приїжджають, то беруть участь, то не беруть участь... Класична схема, яка свідчить про те, що режим несамостійний, ним керують", — наголосила Захарова.

Слід зазначити, що представник Кремля прокоментував можливість зустрічі Путіна та Зеленського в Єрусалимі, про можливість якої розповів посол у Росії Олександр Бен Цві. Пєсков сказав, що ізраїльська сторона не вперше говорить про готовність надати майданчик для такої зустрічі, проте Кремль уже багато разів пояснював "що має бути предтечею такої гіпотетичної зустрічі".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 16 квітня заявив про неможливість продовження двосторонніх переговорів у разі, якщо війська РФ знищать українських солдатів у Маріуполі. За словами глави держави, знищення бійців ЗСУ в обложеному місті "може поставити остаточну крапку на будь-яких форматах переговорів".