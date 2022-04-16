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"Знищення наших хлопців у Маріуполі може поставити крапку на переговорах", – Зеленський

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Володимир Зеленський, переговори з Росією, Маріуполь, Бородянка
Фото: Офіс президента | Володимир Зеленський упевнений, що продовження переговорів із Росією залежить лише від доброї волі України

Продовження переговорів із Росією фактично залежить від доброї волі України, вважає Зеленський.

Звірства російських військ на території України послаблюють позиції Росії на мирних переговорах. Якщо росіяни продовжать так поводитися і знищать наших солдатів у Маріуполі, переговори стануть неможливими. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками українських ЗМІ, повідомляє LIGA.net.

"Чим більше буде Бородянок, тим менше буде шансів, що переговори взагалі продовжаться, — сказав Зеленський. — Цілеспрямоване знищення наших хлопців у Маріуполі — а це якраз те, що росіяни зараз роблять — може поставити остаточну крапку на будь-яких форматах переговорів".

На думку Володимира Зеленського, росіяни припускаються багатьох помилок. Унаслідок чого їхні позиції на переговорах щодо миру слабшають, а українські позиції, навпаки, посилюються. Він наголосив, що якщо Росія справді хоче продовжувати мирні переговори, знищення українських сил у Маріуполі стане для неї великою помилкою.

Нагадаємо, 15 квітня Фокус писав про те, що українські морпіхи закликають терміново деблокувати Маріуполь. Вони назвали ситуацію критичною. Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина заявив, що місто може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення. Він зазначає, що ситуація є критичною, проте сьогодні ще залишається можливою деблокада Маріуполя.

Командир морпіхів повідомив, що станом на ранок 15 квітня захисники міста ведуть запеклі бої, супротивник агресивно наступає. Українські солдати не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.

Російське командування говорить про "заключну фазу" битви за Маріуполь. Окупанти застосовують у місті бомби ФАБ-3000, РСЗВ "Смерч", термобаричні гранатомети "Джміль" та БМО-Т. Росіяни також заявили про взяття у полон понад 200 бійців 503-го батальйону морської піхоти, проте морпіхи офіційно спростували цю заяву.

Як повідомляв Фокус, до ситуації в Маріуполі, як і раніше, прикута увага ЗМІ всього світу. У своїх статтях вони розповідають про те, як борються в Маріуполі українські солдати, про його значення для Росії та про те, як колаборанти вже розпочали підготовку міста до "параду перемоги", розчищаючи вулиці від завалів і спалюючи тіла загиблих.