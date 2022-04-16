"Знищення наших хлопців у Маріуполі може поставити крапку на переговорах", – Зеленський

Продовження переговорів із Росією фактично залежить від доброї волі України, вважає Зеленський.

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Звірства російських військ на території України послаблюють позиції Росії на мирних переговорах. Якщо росіяни продовжать так поводитися і знищать наших солдатів у Маріуполі, переговори стануть неможливими. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками українських ЗМІ, повідомляє LIGA.net.

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"Чим більше буде Бородянок, тим менше буде шансів, що переговори взагалі продовжаться, — сказав Зеленський. — Цілеспрямоване знищення наших хлопців у Маріуполі — а це якраз те, що росіяни зараз роблять — може поставити остаточну крапку на будь-яких форматах переговорів".

На думку Володимира Зеленського, росіяни припускаються багатьох помилок. Унаслідок чого їхні позиції на переговорах щодо миру слабшають, а українські позиції, навпаки, посилюються. Він наголосив, що якщо Росія справді хоче продовжувати мирні переговори, знищення українських сил у Маріуполі стане для неї великою помилкою.

Нагадаємо, 15 квітня Фокус писав про те, що українські морпіхи закликають терміново деблокувати Маріуполь. Вони назвали ситуацію критичною. Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина заявив, що місто може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення. Він зазначає, що ситуація є критичною, проте сьогодні ще залишається можливою деблокада Маріуполя.

Командир морпіхів повідомив, що станом на ранок 15 квітня захисники міста ведуть запеклі бої, супротивник агресивно наступає. Українські солдати не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.

Російське командування говорить про "заключну фазу" битви за Маріуполь. Окупанти застосовують у місті бомби ФАБ-3000, РСЗВ "Смерч", термобаричні гранатомети "Джміль" та БМО-Т. Росіяни також заявили про взяття у полон понад 200 бійців 503-го батальйону морської піхоти, проте морпіхи офіційно спростували цю заяву.

Як повідомляв Фокус, до ситуації в Маріуполі, як і раніше, прикута увага ЗМІ всього світу. У своїх статтях вони розповідають про те, як борються в Маріуполі українські солдати, про його значення для Росії та про те, як колаборанти вже розпочали підготовку міста до "параду перемоги", розчищаючи вулиці від завалів і спалюючи тіла загиблих.