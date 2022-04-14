Фінальна фаза захоплення Маріуполя та рейди ССО у Мелітополь, — розбір військового аналітика

Том Купер у черговому звіті вказує, що близько 500 морпіхів прорвалися до "Азову", ЗС РФ застосовує все важче озброєння в Маріуполі. А бійці ССО проводять рейди, порушуючи постачання армії агресора.

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Австрійський військовий аналітик Том Купер опублікував новий аналіз подій бойових дій в Україні з 11 по 13 квітня.

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Вторгнення РФ в Україну — цензура, мобілізація та найманці із Сирії

Початок свого аналізу аналітик присвятив тому, що поскаржився на військову цензуру в Україні. Генштаб ЗСУ скоротив кількість офіційних заяв до двох на добу, проте вони повторюють одне й те ж, незалежно від змін у ситуації. Деякі повідомлення продовжують публікувати, навіть коли інші представники влади їх називають застарілими.

По суті, все, що повідомляють, — це злочинна діяльність ЗС РФ проти мирного населення. Зокрема, про результати ударів російських ракет по містах.

Водночас Купер зазначає, що не можна заперечувати той факт, що влада РФ тримає свою громадськість від найгірших новин якомога далі. ФСБ, Росгвардія та ЗС РФ по вуха загрузли в примусі влади на окупованих територіях до співпраці, замішані в масових вбивствах, пограбуваннях та екологічних катастрофах.

Російські війська зацікавлені у фізичному знищенні усього в Україні. На думку аналітика, їх не цікавить можливість збагатитися в Україні, що могла обіцяти влада, мобілізуючи росіян із найбідніших регіонів. Тож не дивно, що Байден назвав дії Путіна геноцидом українців.

Сирійські найманці вже в Україні

Джерела Купера підтвердили, що на території країни перебуває щонайменше 500 військових із КВІР, Хезболли із Сирії та Іраку. Це все ще дуже мала кількість, якщо порівняти з анонсованими Шойгу 16 тис. бійців з бойовим досвідом.

Також підтверджено присутність "15-ї бригади інтернаціоналістів", що складається з абхазьких військ: частина потрапила в засідку, її знищили ЗСУ десь у південній частині ОРДЛО ще 12 квітня.

США готують нові "плюшки" — ситуація в повітрі

Купер стверджує, що є підстави вважати, що в України закінчились керовані боєприпаси для "Байрактарів", а Туреччина не постачає жодних замін. Тому тепер США змушені "діставати деякі зі своїх плюшок".

Водночас аналітик висловив упевненість, що TB2 залишаються в строю, попри заяви у РФ про збиття безпілотників. ЗСУ просто не публікують відео їхньої роботи.

У новий пакет озброєння Україні увійдуть Мі-17, які призначалися Афганістану, партія високоточних боєприпасів для Bayraktar TB2 і ракети для Javelin. 5 вертольотів були в Україні. Також прибули Т-72 з Польщі, САУ Dana із Чехії та Словаччини.

Армія РФ публікує відео, в якому заявляють про знищення ЗРК "Бук". Один з вертольотів потрапив під обстріл ЗРК або ПЗРК, здійснив різкий прорив, а інший борт відкрив вогонь у відповідь.

11 квітня ЗР РФ заявили про знищення 20 цілей ЗСУ, опублікувавши відео попадання ракет по Миколаївській області. Як пише Купер, оскільки ЗСУ швидко змінюють позиції, фактично неможливо зрозуміти, що намагалися атакувати росіяни.

Глава Миколаївської ОВА Кім заявив, що ЗС РФ знищили порожній ангар, який належав інвестору з Катару.

У Міноборони РФ також заявили, що можуть завдати удару по "українському військовому центру прийняття рішень" — якщо українські війська не припинять атаки на прикордонні території в Росії, насамперед у районі Бєлгорода. Можливо, після спроби вбити або захопити Зеленського в перші три дні війни, росіяни утримувалися від інших дій проти нього.

Хто міг знищити ракетний крейсер "Москва"?

Зараз відомо, що крейсер "Москва" затонув рано-вранці в Чорному морі. Купер виділив основні причини того, що сталося:

Атака протикорабельними ракетами "Нептун". Вони спричинили пожежу, яка вийшла з-під контролю. Через загрозу детонації екіпаж евакуювали. Водночас цілком ймовірно, що ЗСУ могли присвоїти собі те, чого за фактом не було. Вони ретельно відстежують та моніторять усі російські радіоперехоплення. У Міноборони РФ стверджують, що корабель серйозно пошкоджений детонацією боєприпасів і команду довелося евакуювати. До того ж немає сумніву, що "Москва" набита ракетами та іншими боєприпасами, а російський флот мав випадкові випадки підриву кораблів. Проте аналітик міркує, чи може якийсь бортовий вибух завдати шкоди краще, ніж бойові збитки від української атаки? Купер вважає, що ні. Підрив на дрейфувальній міні, які ЗС РФ "розпорошили" по Чорному морю також цілком ймовірний. За останні кілька тижнів ВМС Росії встановили безліч дрейфувальних мін із метою заблокувати українське узбережжя Чорного моря.

[ + – ] Крейсер "Москва" Фото: Twitter/Yörük Işık

Важливо

День "Нептуна". Якими ракетами ЗСУ знищили крейсер "Москва"

За підсумками "Москва" була найпотужнішим бойовим кораблем Чорноморського флоту. Замінити її нічим. Туреччина заборонила прохід через Дарданелли та Босфор будь-яких бойових кораблів, що не базуються в Чорному морі.

Ситуація на північно-східному фронті

Росія вже п'ять днів масовано обстрілює Харків. Також під обстріл потрапило Барвінкове.

[ + – ] Барвінкове зазнало обстрілів

З огляду на все, ЗСУ змогли взяти під повний контроль Дергачі, де бої тривали з 31 березня. Водночас дві російські батальйонні тактичні групи на північ від Харкова мінують територію. Через це Купер робить висновок, що штурм обласного центру не планують, натомість ЗС РФ атакують цивільну інфраструктуру Харкова.

ЗС РФ перекидають у район Ізюма додаткові підрозділи. Зокрема, до Бєлгорода та Воронежа перекидають 41 загальновійськову армію та БТГ 90-ї танкової дивізії. 11 квітня на фото потрапив ешелон із БМПТ "Термінатор".

[ + – ] БМПТ "Термінатор" у складі ешелону

Російські війська заявили про захоплення села Топольське, проте ця інформація ще не отримала підтвердження.

[ + – ] Захоплення села не підтверджують

Масовані обстріли Попасної

ЗС РФ останні 4-5 днів рапортують про масовані авіа та артилерійські удари по 24-й механізованій бригаді. 12 квітня вони заявили, що знищили 120 бійців та 14 машин. Саме ця бригада захищає Попасну.

Глава Луганської ОВА вкотре закликав мешканців евакуюватися.

РФ заявляє про "завершальну фазу" битви за Маріуполь

ЗС РФ заявляють про повне захоплення порту в Маріуполі, а також понад 1000 морських піхотинців, які нібито здалися в полон. Тепер у Міноборони кажуть, що в місті залишилися лише "бойовики з неонацистського Азова". Також заявлено про звільнення всіх заручників із порту, включаючи іноземців. Куперу не вдалося знайти підтвердження цьому.

Водночас близько 500 морпіхів змогли з'єднатися з бійцями "Азова". Однак незрозуміло, чи це створення кишені на півдні або сході Маріуполя.

Армія РФ заявляє про "завершальну фазу" битви за Маріуполь. Для цього вони широко використовують бомби ФАБ-3000, "Смерчі", термобаричні гранатомети "Джміль" та БМО-Т. Останній є БТР на базі танка Т-72.

Також до Маріуполя повернулася 150-та мотострілецька дивізія.

ССО України проводять рейди вглиб захоплених територій ЗС РФ

На півдні України з 49-ї загальновійськової армії перебуває не понад 3-4 БТГ, які готові до бою. Проте вони можуть завдати удару у відповідь українським військовим. Протистоять військам РФ морські піхотинці, 35-та механізована бригада та тероборона.

Водночас від ударів РФ ЗСУ, безумовно, втратили безліч БТР та кілька десятків бійців, пише експерт. 11 квітня країна-агресор також заявляла про збиття Мі-24 над Посад-Покровським.

Один із батальйонів 42-ї мотострілецької бригади посилили 400 бійців із Росгвардії. На думку експерта, є спроба створити сили швидкого реагування. Тому що українські Сили спецоперації здійснюють рейди в тилові райони РФ, влаштовуючи засідки на колони постачання 58-ї загальновійськової армії. Такі заходи фіксують аж до окупованого Мелітополя та на відстані до 30 км від Маріуполя.

[ + – ] Орієнтовна територія дій сил ССО за заявою Купера

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що в Мелітополі українські партизани ліквідували 70 солдатів ЗС РФ.