У Мелітополі українські партизани ліквідували 70 солдат ЗС РФ, — розвідка ГУР

За даними відомства, окупантів, серед яких були "кадировці", ліквідували під час нічного патрулювання міста.

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Українські партизани в окупованому Мелітополі ліквідували 70 військовослужбовців ЗС РФ. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

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Зазначені втрати зафіксували в тимчасово окупованому Мелітополі в період з 20 березня до 12 квітня.

За даними військової розвідки України, 70 військовослужбовців ЗС РФ, зокрема "кадировців", ліквідували під час комендантської години, коли загарбники здійснювали нічне патрулювання міста.

Причина смерті окупантів — ножові та вогнепальні поранення. У ГУР Міноборони стверджують, що військове командування ЗС РФ приховує точну кількість убитих та обставини ліквідації своїх солдатів.

"Є дані, що це результат роботи українського руху опору Мелітополя. Наразі підрозділи окупаційних військ не досягли результатів у пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців РФ", — йдеться в повідомленні військової розвідки України.

[ + – ] Партизани в Мелітополі ліквідували 70 солдат ЗС РФ

Раніше Фокус публікував фоторепортаж з нездоланного Чернігова, який російські окупанти 38 днів обстрілювали з важкої артилерії та авіації.

Також повідомляли, що ЗС РФ у битві за Донбас хочуть зібрати співвідношення сил 5 до 1 із ЗСУ. За даними видання The Times, для однієї з вирішальних битв у російсько-українській війні окупанти стягують техніку в Бєлгородську, Воронезьку та Ростовську області.