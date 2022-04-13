В Мелитополе украинские партизаны ликвидировали 70 солдат ВС РФ, — разведка ГУР

По данным ведомства, оккупантов, среди которых были "кадыровцы", ликвидировали в ходе ночного патрулирования города.

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Украинские партизаны в оккупированном Мелитополе ликвидировали 70 военнослужащих ВС РФ. Об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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Указанные потери были зафиксированы во временно оккупированном Мелитополе в период с 20 марта по 12 апреля.

По данным военной разведки Украины, 70 военнослужащих ВС РФ, в том числе "кадыровцы", были ликвидированы во время комендантского часа, когда захватчики осуществляли ночное патрулирование города.

Причина смерти оккупантов — ножевые и огнестрельные ранения. В ГУР Минобороны утверждают, что военное командование ВС РФ скрывает точное количество убитых и обстоятельства ликвидации своих солдат.

"Есть данные, что это результат работы украинского движения сопротивления Мелитополя. В настоящее время подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ", — говорится в сообщении военной разведки Украины.

[ + – ] Партизаны в Мелитополе ликвидировали 70 солдат ВС РФ

Ранее Фокус публиковал фоторепортаж из несдавшегося Чернигова, который российские оккупанты 38 дней обстреливали из тяжелой артиллерии и авиации.

Также сообщалось, что ВС РФ в битве за Донбасс хотят собрать соотношение сил 5 к 1 с ВСУ. По данным издания The Times, для одного из решающих сражений в российско-украинской войне оккупанты стягивают технику в Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области.