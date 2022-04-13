Битва за Донбас: РФ хоче зібрати співвідношення сил 5 до 1 із ЗСУ, — The Times

Нині війська РФ стягують свої сили у Бєлгородську, Воронезьку та Ростовську область. Готується спроба оточити ЗСУ в зоні ООС.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російське командування планує зібрати сили для битви за Донбас так, щоб вони були вп'ятеро більшими, ніж в української армії. Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела в Україні.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Для битви за Донбас РФ планує зібрати десятки тисяч військових, щоб їхня чисельна кількість була в 5 разів більша, ніж у ЗСУ. Проте джерела видання в Україні стверджують, що навіть така перевага не дасть ЗС РФ виграти у битві.

Важливо

"Застосовував хімзброю у Сирії". Експерти про нового командувача ЗС РФ в Україні Дворникова

Нині супутникові знімки вказують, що російська армія зосереджує свої сили у Бєлгородській, Воронезькій і Ростовській областях. Новий командувач армії генерал Олександр Дворніков перегруповує війська в районі Ізюма. Очікується, що звідти російські спробують піти на Слов'янськ, щоб оточити ЗСУ на Донбасі.

Важливо

Битва за Донбас: де тривають основні бої і чому захоплення зони ООС є важливим для ЗС РФ (карти)

Генерал сер Річард Берронс, колишній британський військовий головнокомандувач, заявляє, що для подолання українських фортифікаційних споруд у містах Донецької та Луганської області потрібне співвідношення сил 5 до 1, а то й 7 до 1. Проте він вважає, що РФ не зможе зібрати сили, які б перевищували ЗСУ у 7 разів. Разом із тим, зрозуміло, що битва за Донбас буде дуже важкою і вестиметься на виснаження.

Експерти також наголошують, що на Донбасі зосереджені одні з найбоєздатніших бригад ЗСУ. А міста в Донецькій та Луганській областях надійно захищені.

Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі вважає, що ЗСУ може перемогти в битві за Донбас.

"Українцям дме вітер у спину. Вони відбили початковий наступ і завдали ураження деяким із найкращих полків і батальйонів Росії. Наступна хвиля російських військ, яка прийде до них на Донбас, буде не найкращою в Росії", — заявив Хіппі.

Нагадаємо, за даними Міноборони, схід і південь України — проміжні цілі мети РФ перед другою спробою захоплення всієї країни.

Також 12 квітня CNN повідомляло про рух колони військ РФ у бік Донбасу.