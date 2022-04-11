Битва за Донбас: де тривають основні бої і чому захоплення зони ООС є важливим для ЗС РФ (карти)

Бойові дії вже зараз тривають на ізюмському напрямку і по всій лінії зони ООС. Водночас успіхів на кількох напрямах війська РФ не мають.

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Після воєнної поразки ЗС РФ у спробі взяти Чернігів, Суми та Київ, ворожі війська зосереджують свою увагу на зоні ООС.

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Фокус розбирався, чому битва за Донбас може стати вирішальною і де відбуваються основні бої.

Битва за Донбас уже йде

Фактично бойові дії на Донбасі вже набирають обертів. Російські війська кидають живу силу та техніку на те, щоб оточити угруповання в зоні ООС. За словами австрійського військового аналітика Тома Купера, фактично бої тривають від початку квітня. Війська РФ просунулися в районі Ізюму в напрямку на Слов'янськ. Їм вдалося частково зайти в Попасну. Тяжкі бої тривають практично по всій лінії фронту: від Попасної та Світлодарська до Вугледара на півдні. Однак зараз не було великої наземної атаки.

Велика наземна атака з танками, важкою артилерією та мінометами, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, може початися вже найближчим часом.

"Я думаю, що буде приблизно таке: десь о 3-4 годині ранку розпочнеться масований артобстріл. … Це триватиме кілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", — заявив Гайдай.

Початися такий наступ може за кілька днів.

Битва за Донбас — основні напрямки

Для оточення українських військових на Донбасі військам РФ потрібно прорвати оборону з ізюмського напрямку та вийти на рубежі Слов'янська-Краматорська.

Також важливо захопити Сєвєродонецьк-Лисичанськ та Вугледар.

Окремо ворогові треба окупувати Маріуполь, котрий відтягнув на себе 10-14-тисячне військо.

[ + – ] Зразковий план просування військ РФ на Донбасі

Чому військам РФ важливо захопити Донбас?

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. В ній залучено тисячі танків та бронетехніки, літаки та артилерію. Росія готує масштабну операцію.

Для Росії захоплення Донбасу та/або Маріуполя є необхідним критерієм для посилення своїх позицій на переговорах.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявляє, що після боїв у зоні ООС будуть прямі переговори між українським та російським президентами. Якщо в битві переможе Україна, в чому радник не сумнівається, тоді наша країна зможе диктувати певні умови на переговорах.

Однак у разі втілення плану захоплення Донбасу Україна не піде на мирну угоду, — про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович. Армія продовжуватиме боротися, оскільки ЗСУ отримує озброєння від Заходу.

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Битва за Маріуполь

У повному оточенні українські захисники продовжують оборону Маріуполя. Місто перебуває в облозі з 1 березня. Російські пропагандисти вже неодноразово заявляли про захоплення міста. Перше таке повідомлення про "взяття" Маріуполя надійшло ще в перший день війни — 24 лютого.

[ + – ] Публікація про "взяття Маріуполя" за 24 лютого

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що попри заяви РФ, місто продовжує захищати армія. Зокрема, українські військові контролюють у Маріуполі такі райони:

Приморський район

частина лівобережного району та "Азовсталь"

частина порту та прибережної зони від нього до "Азовсталі"

Натомість радник Офісу Президента Олексій Арестович 10 квітня знову повторив, що деблокада Маріуполя неможлива. Проте українська армія докладає зусиль для допомоги оточеним бійцям:

певні дії здійснюють у Запорізькій області, щоб відтягувати війська РФ

направляли гелікоптери для евакуації поранених та передачі запасів

пошкодження залізниці Крим-Мелітополь

атака по порту Бердянська

[ + – ] Заява Арестовича про ситуацію в Маріуполі. Відео з тайм-кодом

Нині приблизна карта контролю Маріуполя виглядає так:

[ + – ] Карта контролю Маріуполя за версією Інституту вивчення війни

Британська розвідка зазначає, що для взяття Маріуполя ворог може розпочати застосування фосфорних боєприпасів.

Битва за Донбас — ізюмський напрямок

Для виходу на Слов'янськ та Краматорськ військам РФ необхідно просуватися на південь від Ізюма. Наразі ЗСУ тримають оборону в районі Святогірська та Краснопілля. Екскомандир проросійських бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) писав, що українські військові перетворили Слов'янськ і Краматорськ разом із горою Карачун на "велику фортецю", і ЗС РФ доведеться "розбивати лоб і стікати кров'ю", щоб просунутися до двох міст.

Аналітик Том Купер у своєму аналізі бойових дій в Україні також пише, що війська РФ захопили Бражківку 5 квітня, а 6 квітня точилися бої за Сулигівку та Довгеньке. Станом на сьогодні Сулигівка та Довгеньке залишаються під контролем ЗСУ.

[ + – ] Спроба атаки російських військ

Українська влада як на місцевому, так і загальнонаціональному рівні закликає жителів Донецької та Луганської областей евакуюватися. ЗС РФ продовжують прицільно бити по цивільній інфраструктурі.

Бої на Донеччині. Сєвєродонецьк — Рубіжне

На Луганському напрямку ЗСУ тримають оборону за напрямом Кремінна — Рубіжне — Сєвєродонецьк. Військові 128-ї гірничо-штурмової бригади змогли відкинути ворожі війська від Кремінної на 6-10 км.

[ + – ] Контратака у Кремінній [ + – ] Результат контратаки ЗСУ

ЗС РФ частково контролюють Рубіжне, проте, як зазначає Стрєлков, не йдеться про повний контроль над містом, як і про якесь просування росіян.

[ + – ] Карта контролю Рубіжного

Як пише Том Купер, війська РФ просуваються до Сєвєродонецька з боку села Замулівка.

[ + – ] Наступ військ РФ на Сєвєродонецьк

Військовий експерт Олег Жданов стверджує, що РФ може підготувати до 20 тисяч військових для атаки на Донеччині. Всього угруповання російських військ може становити 70-90 тисяч.

"Але судячи з того, що вони заводять окремими групами, їм не дуже вдається відновлювати боєздатність армії РФ. Крім того, там не вистачає живої сили і є проблеми з технікою та озброєнням", — заявив Жданов.

[ + – ] Жданов про атаку на Донбас

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