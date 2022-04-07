Бої за Донбас нагадають Другу світову війну, — Кулеба (відео)

Під час виступу глава МЗС України заявив, що у битві братимуть участь тисячі танків, літаків та бронетехніки.

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Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на пресконференції за підсумками переговорів із представниками країн НАТО щодо надання додаткової допомоги для нашої країни у війні з Росією.

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Кулеба зазначив, що на переговори він прийшов із трьома тезами. Для успішного протистояння російській агресії, за словами міністра, Україні потрібні "зброя, зброя та зброя". Чиновник застеріг європейських партнерів, що активні бойові дії, які розгорнуться на Донбасі, будуть мати важкий характер.

"Битва за Донбас проводитиметься з великими оперативними маневрами та тисячами танків, літаків та бронетехніки. Або ви допоможете нам зараз — я говорю про дні, а не тижні, — або ваша допомога прийде надто пізно, і багато людей помруть", — заявив він.

Міністр також заявив, що завдяки зброї, яку країни НАТО зможуть передати Україні, наші військові зможуть захистити безпеку як своєї країни, так і всієї Європи, оскільки президент Росії Володимир Путін може атакувати і країни північноатлантичного альянсу.

[ + – ] Дмитро Кулеба виступив на пресконференції після зустрічі з послами країн НАТО

Останніми днями низка українських чиновників закликають жителів Донецької та Луганської областей активно залишати регіон. Зокрема, міністерка реінтеграції Ірина Верещук зазначила, що у разі ескалації окупанти стрілятимуть у мирних жителів, а масовані обстріли зупинити практично неможливо. У зв'язку з цим міністр закликала населення скористатися з усіх можливостей, щоб залишити регіон.

Станом на 7 квітня, у Донецькій області розпочалася масова евакуація. Люди їдуть із Краматорська, Слов'янська та Покровська на захід України, завдяки додатковим потягам, наданим "Укрзалізницею".