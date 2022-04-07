Бои за Донбасс напомнят Вторую мировую войну, — Кулеба (видео)

В ходе выступления глава МИД Украины заявил, что в битве будут участвовать тысячи танков, самолетов и бронетехники.

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Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями стран НАТО о предоставлении дополнительной помощи для нашей страны в войне с Россией.

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Кулеба отметил, что на переговоры он пришел с тремя тезисами. Для успешного противостояния российской агрессии, по словам министра, Украине нужны "оружие, оружие и оружие". Чиновник предостерег европейских партнеров, что активные боевые действия, которые развернутся на Донбассе, будут носить тяжелый характер.

"Битва за Донбасс будет проводиться с крупными оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники. Либо вы поможете нам сейчас — я говорю о днях, а не неделях, — либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди умрут", — заявил он.

Министр также заявил, что благодаря оружию, которое страны НАТО смогут передать Украине, наши военные смогут защитить безопасность как своей страны, так и всей Европы, поскольку президент России Владимир Путин может атаковать и страны северо-атлантического альянса.

[ + – ] Дмитрий Кулеба выступил на пресс-конференции после встречи с послами стран НАТО

В последние дни ряд украинских чиновников призывают жителей Донецкой и Луганской областей активно покидать регион. В частности, министр реинтеграции Ирина Верещук отметила, что в случае эскалации оккупанты будут стрелять по мирным жителям, а массированные обстрелы остановить практически невозможно. В связи с этим министр призвала население воспользоваться всеми возможностями, чтобы покинуть регион.

По состоянию на 7 апреля, в Донецкой области началась массовая эвакуация. Люди уезжают из Краматорска, Славянска и Покровска на запад Украины, благодаря дополнительным поездам, предоставленным "Укрзалізницей".