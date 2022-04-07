Жителі Донбасу масово їдуть: "Укрзалізниця" додала рейси на евакуційні потяги (фото)

Жителі Донецької області зможуть виїхати зі Слов'янська, Краматорська та Покровська на захід України.

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Жителі східних областей України почали масово залишати свої домівки через загрозу початку операції російських військових із захоплення Донбасу найближчим часом. Вони виїжджають на евакуаційних потягах, які запускає компанія "Укрзалізниця". Відповідне фото зробив фотограф французького агентства новин AFP France.

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Національний перевізник анонсував евакуаційні потяги з 3 міст Донецької області: Покровська, Краматорська та Слов'янська. Вони безплатні, проте пріоритет надаватиметься жінкам і дітям. Також у поїзд можна буде взяти із собою тварин. Громіздкі речі можуть бути недопущені на потяг через брак місця.

Рейси з Покровська 7 квітня

12:30 до Львова;

13:00 у Чернівці;

14:30 до Львова;

16:30 у Чоп.

Рейси з Краматорська

15:30 потяг №138 до Хмельницького;

16:00 потяг №276 до Львова;

17:30 потяг №280 до Львова;

18:00 №278 до Львова.

Уранці з міста виїхали ще 3 потяги на захід України.

Рейси зі Слов'янська

​18:00 потяг №142 до Львова.

Крім того, мешканцям Слов'янська доступні всі 4 рейсів, що проходять, із Краматорська.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Донбасу якнайшвидше евакуюватися. За її словами, у разі ескалації війська Росії стрілятимуть у мирних жителів, а масовані обстріли зупинити практично неможливо.

Раніше, 3 квітня голова Донецької ОВ Павло Кириленко також закликав мешканців Донецької області покинути свої будинки. Він розповів, що українським військовим буде простіше знищувати окупантів, якщо в населених пунктах не буде мирних жителів.