Мирні жителі мають виїхати з Донецької області, — голова ДонОДА

За словами Павла Кириленка, підрозділам ЗСУ значно простіше знищуватиме окупантів, якщо в населених пунктах не буде мирних жителів.

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Цивільні особи, які мають таку можливість, найближчим часом мають виїхати з Донецької області. Про це в інтерв'ю виданню "Ліга" заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, мирним жителям необхідно на якийсь час залишити прифронтову область, щоб підрозділам Збройних сил України було простіше знищувати війська РФ, що атакують.

Кириленко під час інтерв'ю закликав громадян не панікувати, хоча ситуація на Донеччині, як стверджує голова ДонОДА, погіршуватиметься.

"Усі, в кого є така можливість, повинні тимчасово залишити область... Одним із важливих важелів маніпуляцій і досягнення результатів для ворога буде населення. Тому населенню треба їхати, щоб вибити цей важіль із рук окупанта. І захисникам Донбасу буде набагато легше бити ворога", — наголосив керівник обласної держадміністрації.

Співрозмовник поцікавився, чи українські військовослужбовці, відповідно до законодавства та чинного військового стану, примусово виселятимуть громадян із їхніх жител. Кириленко зазначив, що особливий правовий режим дає таку "можливість" командуванню й адміністраціям, проте влада не піде на такий крок, щоб "не перетворюватися на окупанта".

"Ефективніше розуміння самого населення. Ми зробимо все, щоб людям було куди повертатися. А для цього потрібен плацдарм для роботи", — резюмував голова Донецької ОДА в інтерв'ю.

Зазначимо, що після заяви Павла Кириленка про масштабну евакуацію мирного населення повідомив керівник Покровської ОТГ Руслан Требушкін. За його словами, ЗС РФ стягують резерви на Донбас для продовження військової агресії, через що місцева влада змушена організувати виїзд цивільних із прифронтового регіону.

"Покровська міська влада надає автобуси, забезпечуює їх пальним. Уже є попередня домовленість про розміщення громадян у безпечному місці. Проживання буде безплатним. Про бажання евакуюватися повідомте в контактний центр 0800300101. Від наповнення автобусів залежить дата відправлення. Тож про час і місце збору повідомимо додатково", — додав Требушкін, анонсуючи масштабну евакуацію мирного населення.

[ + – ] У Покровській ОТГ анонсували масштабну евакуацію населення

Раніше повідомлялося, що Туреччина готова виділити Україні кораблі для евакуації мирного населення з Маріуполя.

Також Фокус у своїй статті розбирався, як Польща приймає українських біженців, і розповідав, як правильно потрібно евакуюватись із небезпечних регіонів України.