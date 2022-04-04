Мирные жители должны выехать из Донецкой области, — глава ДонОГА

По словам Павла Кириленко, подразделениям ВСУ будет гораздо проще уничтожать оккупантов, если в населенных пунктах не будет мирных жителей.

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Гражданские лица, у которых есть такая возможность, в ближайшее время должны выехать из Донецкой области. Об этом в интервью изданию "Лига" заявил глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

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По его словам, мирным жителям необходимо на какое-то время покинуть прифронтовую область, чтобы подразделениям Вооруженных сил Украины было проще уничтожать атакующие войска РФ.

Кириленко в ходе интервью призвал граждан не паниковать, хотя ситуация в Донецкой области, как утверждает глава ДонОГА, будет ухудшаться.

"Все, у кого есть такая возможность, должны временно покинуть область… Одним из важных рычагов манипуляций и достижения результатов для врага будет население. Поэтому населению нужно уезжать, чтобы выбить этот рычаг из рук оккупанта. И защитникам Донбасса будет гораздо легче бить врага", — подчеркнул руководитель областной госадминистрации.

Собеседник поинтересовался, будут ли украинские военнослужащие, согласно законодательству и действующему военному положению, принудительно выселять граждан из их жилищ. Кириленко отметил, что особый правовой режим дает такую "возможность" командованию и администрациям, однако власти не пойдут на такой шаг, чтобы "не превращаться в оккупанта".

"Более эффективно понимание самого населения. Мы сделаем все, чтобы людям было куда возвращаться. А для этого необходим плацдарм для работы", — резюмировал глава Донецкой ОГА в интервью.

Отметим, что после заявления Павла Кириленко о масштабной эвакуации мирного населения сообщил руководитель Покровской ОТГ Руслан Требушкин. По его словам, ВС РФ стягивают резервы на Донбасс для продолжения военной агрессии, из-за чего местные власти вынуждены организовать выезд гражданских из прифронтового региона.

"Покровские городские власти предоставляют автобусы, обеспечивают их горючим. Уже есть предварительная договоренность о размещении граждан в безопасном месте. Проживание будет бесплатным. О желании эвакуироваться сообщите в контактный центр 0800300101. От наполнения автобусов зависит дата отправки. Так что о времени и месте сбора сообщим дополнительно", — добавил Требушкин, анонсируя масштабную эвакуацию мирного населения.

[ + – ] В Покровской ОТГ анонсировали масштабную эвакуацию населения

Ранее сообщалось, что Турция готова выделить Украине корабли для эвакуации мирного населения из Мариуполя.

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