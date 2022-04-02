Открытые двери. Как Польша принимает украинских беженцев

Польша за время войны приняла больше беженцев из Украины, чем все остальные страны. Фокус разобрался, как оформить персональный номер PESEL, собрал полезные ссылки на сайты трудоустройства и узнал, где искать жилье, если вы эвакуировались из Украины в Польшу.

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С начала войны границу с Польшей пересекло 2,3 млн украинцев. Однако поток беженцев снижается. Для сравнения: 27 февраля только за одни сутки в соседнюю страну въехало почти 100 тыс. человек, 10 марта — 87 тыс. украинских граждан, а 24 марта количество беженцев из Украины снизилось до 32,5 тыс. человек за день.

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Не все из них остаются в Польше, многие выезжают в другие европейские страны, к примеру, Чехию, Германию, Португалию. Подсчитать точное количество украинцев в Польше сегодня практически невозможно. Некоторые еще находятся в процессе регистрации, другие вовсе предпочитают не оформлять пока что никаких документов, надеясь в ближайшее время вернуться домой.

Как беженцы из Украины могут остаться в Польше легально

12 марта президент Польши Анджей Дуда подписал специальный закон о помощи людям, эвакуировавшимся из Украины.

Закон позвояет украинцам легально оставаться в стране 18 месяцев с возможностью продлить срок еще на полтора года.

Вынужденные переселенцы могут пользоваться государственными услугами, получают полный доступ к рынку труда, бесплатное образование для детей и медицинское обслуживание на тех же условиях, что и местные жители. Для этого выехавшим сюда с 24 февраля гражданам, в том числе несовершеннолетним, необходимо получить персональный номер — PESEL.

Важно понимать, что украинцам в Польше не надо оформлять статус беженца. Именно PESEL гарантирует украинцам получение всех необходимых услуг.

После девяти месяцев в стране украинцы смогут претендовать на разрешение на временное проживание в Польше, которое выдается на три года.

Сайт польского правительства опубликовал видео с подробной инструкцией на украинском языке, как оформить персональный номер.

[ + – ] Как оформить персональный номер PESEL для легального пребывания в Польше

Получателю необходимо обратиться в местную администрацию любой гмины, то есть в орган самоуправления города или села, с загранпаспортом либо другим документом, удостоверяющим личность. Для оформления ребенка нужно свидетельство о рождении.

Однако многие украинцы вынуждены были бежать из страны без каких-либо документов. Для них существует альтернатива — персональный номер им выдают на основании декларации, поданной должностному лицу в администрации. Непосредственно в органе местной власти человек заполняет заявку на получение PESEL, где указывает личные данные.

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PESEL в Польше начали выдавать 16 марта, по состоянию на 21 марта персональный номер успели получить более 130 тыс. украинцев, сообщает Polskie Radio со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Польши Павла Шефернакера. Во многих городах организовали работу специальных выездных пунктов оформления PESEL, чтобы упростить и ускорить этот процесс. При этом администрации и мобильные пункты продолжали работать и в выходные дни, чтобы успеть принять всех желающих.

Только за одно воскресенье 20 марта в выездном офисе на Национальном стадионе в Варшаве персональный номер получили 1,5 тыс. украинцев.

Украинские беженцы в Польше: финансовая помощь для каждого

После оформления персонального номера украинцы, которые эвакуировались в Польшу, могут получить единоразовую выплату — 300 злотых (около 2 тыс. грн), которые местная власть предлагает потратить на жилье, питание, покупку одежды или средств личной гигиены. Заявку о получении денег необходимо подать в местный центр социальных услуг (полный список адресов можно найти по ссылке). В заявке получатель указывает личные данные, а также номер PESEL, без него выплата не выдается.

[ + – ] Единоразовая выплата для беженцев из Украины в Польше составляет 300 злотых Фото: Pexels

Однако это не единственная финансовая помощь, на которую могут рассчитывать украинцы в Польше. PESEL дает право на получение семейных пособий, в том числе участие в государственной программе "500+". В рамках программы жители Польши с детьми ежемесячно получают от государства 500 злотых (около 3,4 тыс. грн) на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. теперь программа 500+ распространяется и на украинцев, которые въехали в Польшу после 24 февраля и оформили персональный номер.

Оформить заявку на получение помощи можно через электронный банкинг большинства польских банков или официальный портал цифровых услуг [email protected].

Жилье для беженцев в Польше: волонтерская миссия

Основной проблемой для переселенцев из Украины остается поиск жилья. Еще в начале марта польские издания писали о том, что около 30 центров приема беженцев, организованных в разных регионах страны, переполнены. В итоге польское правительство решило разобраться с проблемой обустройства прибывающих за счет местных жителей.

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Для этого в закон о помощи украинцам включили норму о финансовой помощи полякам, принимающим у себя иностранных граждан. Местная власть должна выплачивать им 40 злотых (около 270 грн) в день за человека. Такую же сумму должны были получать польские отели и гостиницы, готовые размещать у себя беженцев, что вызвало в стране настоящий скандал: собственники объектов размещения посчитали, что это слишком маленькая выплата. В итоге муниципалитеты стали самостоятельно регулировать компенсацию для предпринимателей. В Кракове гостиницы получают 70 злотых в день (около 470 грн) за размещение одного украинского гражданина.

[ + – ] Временный пункт пребывания для беженцев из Украины Фото: Getty Images

Однако основную роль в размещении прибывающих в страну украинцев взяли на себя волонтерские организации и граждане, не ожидающие от государства финансовых выплат, а просто искренне желающие помочь пострадавшим жителям соседней страны.

Как рассказала журналистам Зофия Яворовская, основавшая портал Grupa Zasoby для поиска жилья для украинских беженцев, только благодаря этой инициативе удалось разместить около 5 тыс. человек. Активистка подчеркивает, что сотрудничество между общественными организациями, правительством и местными органами власти в Польше наладить так и не удалось.

[ + – ] Занятия для детей беженцев в одном из волонтерских центров в Кракове Фото: Getty Images

Еще две недели назад Яворовская говорила, что Варшава буквально трещит по швам от наплыва переселенцев. Польские издания пишут, что за время войны в Украине население польской столицы увеличилось на 17%. Тем не менее, люди продолжают прибывать — и не только в Варшаву, но и другие города. А те, кто приехал чуть раньше, уже пытаются найти более постоянное место жительства. Легче всего это сделать через многочисленные тематические сайты или соцсети.

Где искать жилье в Польше

С первых дней войны огромное количество предложений о помощи размещается в Фейсбук-группе Pomoc dla Ukrainy.

Большой выбор бесплатных вариантов временного размещения собран на портале UA SOS. Для поиска жилья необходимо зарегистрироваться и заполнить анкетные данные.

На сайте olx.pl создана специальная вкладка "Для України", где местные жители публикуют объявления о поселении украинцев на бесплатной основе. Сайт хорош тем, что пользователь сразу может посмотреть предлагаемые условия.

Еще один похожий местный сайт с объявлениями — Gratka.

Важно, что на двух последних сайтах можно искать не только бесплатное место ночлега на короткий период, но и варианты уже оплачиваемого жилья на длительный срок, что сейчас тоже пользуется спросом у вынужденных переселенцев.

Работа в Польше: фокус на соискателей-мужчин

Как пишет агентство Bloomberg, около трети украинских беженцев в Польше смогут найти работу к началу лета. Опрошенные журналистами эксперты полагают, что это позволит решить проблему с нехваткой кадров, ведь сами поляки охотно трудоустраиваются в более обеспеченных странах Евросоюза. По информации СМИ, в Польше сегодня существует 200 тыс. рабочих вакансий, на которые смогут претендовать приехавшие сюда украинцы.

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Около 100 компаний, опрошенных агентством, уже трудоустраивают вынужденных переселенцев, еще 75 готовы это сделать в ближайшем будущем.

Эксперты считают, что больше всего предложений о работе для украинцев будет в сфере гостеприимства.

Польский информационный портал 300 Gospodarka со ссылкой на Польский экономический институт пишет, что 14% компаний в стране планируют увеличить свою занятость в ближайшие три месяца.

"Приближается сезон полевых и огородных работ, благодаря чему десятки тысяч человек найдут сезонную работу в сельском хозяйстве. Это может помочь распределить часть беженцев по небольшим городам", — цитирует издание Анджея Гантнера, вице-президента Польской федерации производителей пищевых продуктов. Больше всего в притоке новых сотрудников заинтересованы строительная и транспортно-логистическая сферы, причем нуждаются они конкретно в соискателях-мужчинах, говорится в статье. Однако украинские мужчины сейчас выезжают за рубеж лишь в исключительных случаях. Даже многие из тех, кто отправился в Польшу до войны, возвращаются домой для защиты своих территорий. Так что работа преимущественно нужна выехавшим из Украины женщинам самых разных профессий.

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Похожую информацию дает и аналитический центр агентства по трудоустройству Gremi Personal: в настоящее время 70% предложений о работе для иностранцев на польском рынке труда ориентированы на мужчин. По данным центра, больше всего вакансий в строительной и автомобильной сферах, тяжелой промышленности и оборонном секторе.

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