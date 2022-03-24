Эвакуация миллионов. Варшава и Краков переполнены, но украинцев ждут в Канаде и Англии

Фокус подводит первые итоги эвакуации украинцев в другие страны: куда бегут люди и какие прогнозы относительно миграционного кризиса делают европейские политики.

С начала войны из Украины выехало 3,6 млн человек. Поток вынужденных переселенцев в первые дни боевых действий был настолько стремительным и значительным, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев охарактеризовало эвакуацию украинцев, как самый быстрорастущий миграционный кризис со времен Второй мировой войны.

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Европейские высокопоставленные чиновники дают собственные прогнозы касательно общего числа беженцев из Украины. В начале марте Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, предположил, что Евросоюз должен подготовиться к приему около 5 млн украинцев. Однако уже 21 марта Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, допустила, что Европе придется распределять около 8 млн человек, эвакуировавшихся из Украины.

Эвакуация миллионов. В какие страны украинцы бегут от войны и какую получают поддержку

Основными направлениями для бегущих от войны украинцев стали Польша (2,1 млн человек), Румыния (543 тыс.) и Молдова (368 тыс.). Гораздо меньше людей пересекают границу с Венгрией (318 тыс.) и Словакией (254 тыс.). Часть граждан предпочитают выезжать в Россию (252 тыс.) и в Беларусь (около 4 тыс.). Немало украинцев, оказавшихся в соседних странах, не остаются там и перемещаются в другие европейские государства — Чехию, Германию, Португалию.

4 марта в странах Евросоюза запустили механизм временной защиты, действующий для всех граждан Украины, покинувших свой дом после 24 февраля из-за военной агрессии РФ. То есть украинцы, пересекающие границу с ЕС, автоматически получают правовой статус сроком на год с возможностью продления до трех лет, позволяющий жить и работать в странах Евросоюза. Они также могут рассчитывать на социальное обеспечение и медицинские услуги.

[ + – ] Люди в эвакуационном поезде на железнодорожном вокзале, в Киеве, 11 марта 2022 г.

Помимо общеевропейской практики относительно беженцев из Украины, каждая страна разрабатывает свои внутренние документы по оказанию социальных услуг новоприбывшим. К примеру, в Польше приняли закон о помощи украинцам. После регистрации в стране люди получают налоговый номер и финансовую помощь. В Португалии украинцы без бюрократических проволочек могут оформить вид на жительство, что также позволит легально жить и работать в стране.

Многие европейские города уже переполнены и не в состоянии принимать новые потоки украинских граждан. Немецкие издания еще десять дней назад писали о критической ситуации в Гамбурге, где центры приема беженцев не справляются с нагрузкой. Похожая ситуация в Варшаве и Кракове, которые приняли на себя первую миграционную волну.

Тем не менее, украинцев сегодня готовы принимать не только страны Евросоюза. Канада запустила временную миграционную программу, позволяющую жителям Украины получить гостевую визу сроком на три года. Великобритания тоже упростила правила въезда для украинцев, но с условием, что предварительно они найдут себе жилье в стране как минимум на полгода. По состоянию на 22 марта Лондон выдал беженцам 12,4 тыс. виз.

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