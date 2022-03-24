Евакуація мільйонів. Варшава та Краків переповнені, але українців чекають у Канаді й Англії

Фокус підбиває перші підсумки евакуації українців до інших країн: куди тікають люди і які прогнози щодо міграційної кризи роблять європейські політики.

З початку війни з України виїхало 3,6 млн людей. Потік вимушених переселенців у перші дні бойових дій був настільки стрімким і значним, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців охарактеризувало евакуацію українців як найшвидшу міграційну кризу з часів Другої світової війни.

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Європейські високопосадовці дають власні прогнози щодо загальної кількості біженців з України. На початку березня Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, припустив, що Євросоюз має підготуватися до прийому приблизно 5 млн українців. Проте вже 21 березня Анналена Бербок, міністриня закордонних справ Німеччини, припустила, що Європі доведеться розподіляти майже 8 млн осіб, які евакуювалися з України.

Евакуація мільйонів. В які країни українці тікають від війни та яку отримують підтримку

Основними напрямками для українців, які тікають від війни, стали Польща (2,1 млн осіб), Румунія (543 тис.) та Молдова (368 тис.). Набагато менше людей перетинають кордон з Угорщиною (318 тис.) та Словаччиною (254 тис.). Частина громадян вважають за краще виїжджати в Росію (252 тис.) та Білорусь (приблизно 4 тис.). Чимало українців, які опинилися в сусідніх країнах, не залишаються там і переміщуються в інші європейські держави — Чехію, Німеччину, Португалію.

4 березня в країнах Євросоюзу запустили механізм тимчасового захисту, який діє для всіх громадян України, котрі залишили свій будинок після 24 лютого через військову агресію РФ. Тобто українці, які перетинають кордон із ЄС, автоматично набувають правового статусу терміном на рік із можливістю продовження до трьох років, що дозволяє жити та працювати в країнах Євросоюзу. Вони також можуть розраховувати на соціальне забезпечення та медичні послуги.

[ + – ] Люди в евакуаційному потязі на залізничному вокзалі, у Києві, 11 березня 2022 р.

Крім загальноєвропейської практики щодо біженців з України, кожна країна розробляє свої внутрішні документи щодо надання соціальних послуг новоприбулим. Наприклад, у Польщі ухвалили закон про допомогу українцям. Після реєстрації в країні люди отримують податковий номер і фінансову допомогу. У Португалії українці без бюрократичної тяганини можуть оформити дозвіл на проживання, що також дозволить легально жити і працювати в країні.

Багато європейських міст уже переповнені та не в змозі приймати нові потоки українських громадян. Німецькі видання ще десять днів тому писали про критичну ситуацію в Гамбурзі, де центри прийому біженців не справляються з навантаженням. Схожа ситуація у Варшаві та Кракові, які взяли на себе першу міграційну хвилю.

Проте українців сьогодні готові приймати не лише країни Євросоюзу. Канада запустила тимчасову міграційну програму, яка дає змогу жителям України отримати гостьову візу терміном на три роки. Великобританія теж спростила правила в'їзду для українців, але за умови, що вони знайдуть собі житло в країні як мінімум на півроку. Станом на 22 березня Лондон видав біженцям 12,4 тис. віз.

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