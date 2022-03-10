У Польщі ухвалили закон про українських біженців: що треба знати

Влада в Польщі платитиме своїм громадянам матеріальну допомогу за прийняття сімей з України.

Польські політики ухвалили закон про допомогу українським біженцям. Згідно з документом, після підтвердження особи біженці зможуть отримати податковий номер, а їхнє перебування в країні може тривати 18 місяців із продовженням на аналогічний термін, передає Onet.pl.

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Нададуть українцям у Польщі також можливість користуватися державними послугами, включаючи польську охорону здоров'я. Дітей дозволять віддавати до польських шкіл.

Громадяни Польщі, які приймають сім'ї з України, отримають від місцевої влади підтримку — 40 злотих (280 гривень) на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих (8300 гривень) на місяць.

Раніше Фокус писав, до яких країн евакуюються українці через війну і яку допомогу там отримують.

Як відомо, Єврокомісія запропонувала надавати тимчасовий захист громадянам України, які рятуються від війни із Росією.