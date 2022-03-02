Українські біженці в ЄС: Єврокомісія пропонує надавати тимчасовий захист

Українським біженцям у Євросоюзі можуть надати дозвіл на проживання, доступ до зайнятості та соціального забезпечення.

У середу, 2 березня, Єврокомісія запропонувала надавати тимчасовий захист громадянам України, які рятуються від війни з Росією. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що тимчасовий захист українських біженців враховуватиме дозвіл на проживання, доступ до зайнятості та соціального забезпечення.

За даними представників ЄС, понад 650 тис. людей виїхали з України до сусідніх країн-членів ЄС після того, як Росія вторглася на українську територію.

Пропонований документ має забезпечити однаковий рівень захисту для біженців у всіх державах-членах ЄС. Також від українців не потрібно буде проходити тривалі процедури отримання притулку закордоном.

Ця пропозиція обговорюватиметься міністрами внутрішніх справ ЄС у четвер, 3 березня.

Після того, як пропозиція буде узгоджена, тимчасовий захист почне застосовуватися до українських біженців терміном від 1 до 3 років, якщо ситуація в Україні не покращиться настільки, щоб люди могли повернутися додому.

Нагадаємо, Україна офіційно подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою. Глава Євросоюзу заявила про те, що Україну потрібно прийняти, оскільки наша країна вже має міцні зв'язки з блоком.

1 березня в Європарламенті пройшло голосування, на якому було ухвалено резолюцію, яка рекомендує країнам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.