Украинские беженцы в ЕС: Еврокомиссия предлагает предоставлять временную защиту

Украинским беженцам в Евросоюзе могут предоставить вид на жительство, доступ к занятости и социальному обеспечению.

В среду, 2 марта, Еврокомиссия предложила предоставлять временную защиту гражданам Украины, которые спасаются от войны с Россией. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что временная защита украинских беженцев будет включать вид на жительство, доступ к занятости и социальному обеспечению.

По данным представителей ЕС, более 650 тыс. человек выехали из Украины в соседние страны-члены ЕС после того, как Россия вторглась на украинскую территорию.

Предлагаемый документ призван обеспечить одинаковый уровень защиты для беженцев во всех государствах-членах ЕС. Также от украинцам не нужно будет проходить длительные процедуры по получению убежища заграницей.

Данное предложение будет обсуждаться министрами внутренних дел ЕС в четверг, 3 марта.

После того, как предложение будет согласовано, временная защита начнет применяться к украинским беженцам на срок от 1 до 3 лет, если ситуация в Украине не улучшиться настолько, чтобы люди могли вернуться обратно домой.

Напомним, Украина официально подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Глава Евросоюза заявила о том, что Украину нужно принять, так как наша страна уже имеет прочные связи с блоком.

1 марта в Европарламенте прошло голосование, на котором была принята резолюция, рекомендующая странам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.