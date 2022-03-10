В Польше приняли закон об украинских беженцах: что нужно знать

Власти в Польше будут платить своим гражданам материальную помощь за прием семей из Украины.

Польские политики приняли закон о помощи украинским беженцам. Согласно документу, после подтверждения личности беженцы смогут получить налоговый номер, а их пребывание в стране может занять 18 месяцев с продлением на аналогичный срок, передает Onet.pl.

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Предоставят украинцам в Польше и пользование государственными услугами, включая польское здравоохранение. Детей разрешат отдавать в польские школы.

Граждане Польши, которые принимают семьи из Украины, получат от местных властей поддержку – 40 злотых (280 гривен) в день в течение двух месяцев, то есть около 1200 злотых (8300 гривен) в месяц.

Ранее Фокус писал, в какие страны эвакуируются украинцы из-за войны и какую помощь там получают.

Как известно, Еврокомиссия предложила предоставлять временную защиту гражданам Украины, которые спасаются от войны с Россией.