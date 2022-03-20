Временный дом. Три истории эвакуации из Украины — в Польшу, Германию, Чехию (фото)

Фокус поговорил с тремя украинками, уехавшими от войны в другие страны, о том, как они эвакуировались, на какую помощь за границей сейчас можно рассчитывать и собираются ли они остаться за рубежом после войны (спойлер: нет, хотят вернуться домой).

С 24 февраля Украину покинуло более 3,1 млн человек, и это далеко не предел. Однако европейские страны не просто готовы принимать украинцев, они делают все возможное для того, чтобы обеспечить их всем необходимым. Все больше государств готовы распахнуть свои двери для людей, бегущих из объятых огнем городов. Временную миграционную программу для украинцев на днях запустила Канада. До этого правила въезда в страну для беженцев упростила Великобритания.

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Но основной поток эвакуирующихся украинцев по-прежнему едет в страны Евросоюза. Фокус поговорил с женщинами, уехавшими из своих домов, о том, как они принимали это решение, и какую помощь получили в приютивших их городах.

"Я вспоминаю эту ночь с ужасом". Эвакуация из Лозовой в Чехию

Елена Нечвола, 39 лет, г. Лозовая Харьковской области. Выехала в Фридлант, Чехия

О решающем моменте

— Я решила уехать из дома 1 марта. В шесть часов вечера в Лозовой прозвучало два сильных взрыва. Целью авиаударов стала военная часть, 61-ый арсенал.

До этого я сомневалась, стоит ли покидать дом, но в тот день аргументы за отъезд перевесили мое нежелание. Я решила забрать младшую дочь — четырехлетнюю Соломию, и ехать к мужу в Чехию, где он работает шестой год подряд. Думаю, что если бы мне не было куда ехать, я бы осталась дома. По крайней мере, точно не выезжала бы за границу.

[ + – ] Елена Нечвола с дочерью Соломией эвакуировалась из Лозовой в Чехию

В Лозовой остался мой старший сын, ему почти 20 лет, он самостоятельный. Недавно женился, и я хотела забрать с собой невестку, но она отказалась ехать без мужа. Еще в городе остались мои родители. Наверное, я бы могла уговорить их тоже поехать, но они присматривают за 86-летним дедушкой. Он в плохом состоянии, к тому же недавно переболел коронавирусом. С ним мы бы физически не смогли доехать, и бросить его одного тоже, конечно, нельзя.

Об электричках и поездах

— 3 марта в 5 утра мы сели на электричку до Днепра, и это был самый легкий отрезок пути. Там нам очень повезло. Как только мы приехали, на первый путь подошел поезд до Львова. Его не было в расписании, так что пассажиры его не ждали. Мы быстро оказались внутри. Ехали в плацкартном вагоне, но только в одном нашем купе, не считая боковых мест, было 16 человек — одиннадцать взрослых и пятеро детей.

До Львова добирались 22 часа. Я вспоминаю эту ночь с ужасом. Где-то перед Белой Церковью поезд остановился в степи минут на сорок. Вдали слышались взрывы, где-то звучала сирена.

По вагонам бегал какой-то работник поезда и кричал, чтобы все выключили мобильные телефоны, иначе в темноте их экраны могут быть видны издалека. Девушка в тамбуре клацнула зажигалкой, так он выхватил ее и просто разбил. Это было очень страшно. Такая гробовая тишина, все пассажиры просто сидели молча эти 40 минут, вся жизнь перед глазами пронеслась.

[ + – ] Эвакуация. Вокзал во Львове, очередь на поезд [ + – ] Эвакуация. Вокзал во Львове, очередь на поезд

Во Львове мы сделали остановку, ждали мою подругу с сыном и еще одну девушку из Харькова. Потом уже все вместе провели девять часов на железнодорожном вокзале в очереди к поездам. Сели в электричку до Пшемысля, это около 100 км от Львова. Нам сказали, что ехать туда 2,5-3 часа, но мы добирались больше 20 часов. Простояли где-то в поле почти всю ночь. В составе не было ни одного туалета, но на улицу выйти тоже нельзя. Утром нам открыли двери, люди смогли выйти в туалет. Там ни кустов, ни деревьев, но всем уже было все равно, никто друг друга не стеснялся.

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Позже приехали волонтеры — привезли воду, горячую воду. В нашем составе было десять вагонов, всего в электричке поместилось около тысячи пассажиров. Люди буквально друг на друге сидели, лежали в проходах, на сумках. И когда привезли еду, все хотели накормить и напоить своих детей, поэтому чуть ли не дрались за пачку молока или бутылку воды.

К вечеру мы наконец доехали до границы. В пункте пропуска "Мостиська II" пограничники ничего не проверяли. Обращали внимание исключительно на мужчин (их было не очень много), выводили из вагонов и выясняли, имеют ли они право выезжать из страны или нет.

О "визе толерантности"

— В Пшемысле на вокзале для украинцев есть буквально все — еда, вода, одежда, пледы, детские коляски, игрушки. Наверное, нет ничего такого, чтобы там было невозможно найти. Там же мы сели в состав частной чешской компании RegioJet. Вообще это дорогой спальный поезд, но они запустили для украинцев один бесплатный состав в день до Праги, и мы как раз на него успели. Утром мы были в Чехии. Нас встретили мой муж и увез во Фридлант, где он работает на заводе по изготовлению металлоконструкций. Это маленький городок с населением 7,5 тыс. человек.

Когда муж уже знал, что мы приедем, он рассказал об этом своему начальству. Они решили нам помочь, нашли человека, который бесплатно выделил двухкомнатную квартиру сроком на два месяца, но с условием, что там будет жить несколько семей. В итоге тут находится четыре семьи.

[ + – ] Электричка до Пшемысля

В Чехии эвакуировавшимся украинцам оформляют так называемую "визу толерантности". Ее открывают на год, дополнительно нам выдали медицинскую страховку и разрешение на работу. На этой неделе должны выплатить единоразовую финансовую помощь, она зависит от возраста: дети до 6 лет получают 1970 крон (2680 грн.), 6-15 лет — 2420 крон (3278 грн.), 15-26 лет — 2770 крон (3752 грн.), старше 26 лет — 2490 крон (3372 грн.).

Когда мы оформляли документы, нам дали листовку с вакансиями для украинцев. Предлагается много разных вариантов, и это все официальная работа. В Лозовой я работала мастером производственного обучения в училище, здесь работу по профессии я, конечно, не найду.

В первые дни, когда мы только приехали сюда, я думала, что страха больше не будет, ведь здесь нет обстрелов. Но я все равно просыпаюсь по ночам, читаю новости, смотрю сообщения, вижу оповещения о воздушной тревоге. Ощущения безопасности нет.

Всем нам очень хочется домой. Наверное, мне легче всего, потому что мы тут находимся семьей. Но дома осталися сын и родители. Как только закончится война, мы обязательно вернемся.

[ + – ] Доехали! Дети на вокзале в Пшемысле

"Статус беженца оформлять не надо". Эвакуация из Львова в Гамбург

Диана Порада, 35 лет, г. Львов. Выехала в Гамбург, Германия.

О решающем моменте

— Мы собрались выезжать в самый первый день войны. Ехали всей семьей — я, муж и дочка. Но, пока добирались до границы, ввели военное положение и стало известно, что мужчин не выпускают. Я сказала мужу, что без него не поеду, и мы вернулись домой. На следующий день у нашей дочки был день рождения — 25 февраля ей исполнилось восемь лет. Мы ночевали у бабушки в селе, она испекла праздничный торт, но ребенок даже не хотел задувать свечи, для нее все это было слишком тяжело. И муж сказал, чтобы мы уезжали из страны без него, в итоге я согласилась. Если бы не ребенок, я бы, конечно, никуда не уехала.

Я уехала на машине вместе с подругой и ее двумя детьми. На границе были огромные очереди, автомобили продвигались очень медленно. Мы провели двое суток на пункте пропуска "Смільниця". Пограничники относились ко всем ситуациям с большим пониманием. У моей подруги не было заграничного паспорта на сына, только свидетельство о рождении. Разрешение на выезд ребенка от второго родителя тоже оказалось не нужно, страховку на автомобиль не спрашивали. Всех пропускают очень быстро, я даже не понимаю, почему очередь так медленно движется.

[ + – ] "Это последние фото из мирной жизни", — говорит Диана [ + – ] "Это последние фото из мирной жизни", — говорит Диана

Еще стоя в очереди, мы забронировали квартиру в городке Устрики-Долишние в 10 км от границы. Арендодатель заранее связалась с нами, спросила, что нам купить. Это было очень кстати, к тому моменту у нас закончились все продукты, которые мы взяли с собой. А возле границы ничего нельзя было купить, там даже туалетов не было. Зная, что мы из Украины, хозяйка сделала нам большую скидку на жилье. Купила нам продукты и воды, так что у нас было, чем накормить детей, когда мы доехали.

Когда на следующий день мы вышли в центр, хотели зайти в какое-то кафе перекусить, но это было воскресенье, все закрыто. Хозяева увидели нас, специально открыли кафе, накормили и отказались брать деньги. Сразу спросили — нужно ли нам жилье или какая-то другая помощь.

О переезде в Германию

— Неделю мы отходили от шока. Сначала вообще верили, что это быстро закончится, и мы сразу вернемся домой. Поэтому, собственно, не хотели уезжать далеко от границы. Но потом стало очевидно, что все затягивается, а в пункте пропуска нам сказали, что надо зарегистрироваться на протяжении 15 дней. Оставаться в этом месте не было особого смысла, никакую работу там не найдешь. В Германии у нас есть друзья, они пригласили нас к себе, сказали, что помогут нам зарегистрироваться, и мы поехали в Гамбург.

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Отношение в Германии к людям из Украины очень хорошее. Немцы переживают и поддерживают нас. Во всех немецких центрах регистрации огромные очереди. Но волонтеры стараются сделать ожидание для людей максимально комфортным — кормят горячими обедами, кофе, чай и вода в свободном доступе. Из-за огромного количества украинцев мы регистрировались почти неделю. Но уже на второй день нам предоставили бесплатное жилье в лагере для беженцев. Там живут те, кому совсем некуда деться. Там тоже обеспечивают питанием, а волонтеры привозят одежду.

Нам выдали немецкие мобильные карточки с бесплатным интернетом, звонками в Украину и доступом в Нетфликс. Сказали, это для того, чтобы мы могли хоть немного переключиться.

В стране бесплатный проезд для украинцев в поездах и общественном транспорте. В метро на экранах транслируется информация о войне, надписи на немецком и украинском языках о том, что Германия солидарна с Украиной.

О документах и поисках жилья

Украинцы в Германии не получают статус беженца, вместо этого оформляют временную защиту от военных действий. Она дается на год с возможностью продления до трех лет. Люди могут получить социальное жилье и разрешение на работу. Выдается и ежемесячная финансовая помощь: 300 евро на взрослого, 200 евро на ребенка. Если вы живете в общежитии, предоставленном государством, то из этой суммы часть средств будет вычитаться на оплату питания.

Мы не остались в том помещении, которое нам выделили при регистрации. Живем у наших друзей и ищем варианты, куда можем переехать. В Гамбурге найти съемное жилье сейчас очень сложно, потому что сюда приехало уже больше 8 тыс. человек [по состоянию на 15 марта в городе было зарегистрировано 5847 украинцев, всего с начала войны в Гамбурге насчитывалось более 10 тыс. приехавших украинских граждан — Ред.]. Немцы сдают квартиры на длительный срок. Нам этот вариант не очень подходит, потому что мы надеемся в ближайшее время вернуться домой. Хотелось бы арендовать что-то на один-два месяца.

Есть важный нюанс: раз зарегистрировались в Гамбурге, то теперь должны находиться здесь. Нам предлагали некоторые варианты по жилью в других землях, и мы сейчас выясняем, как можем перерегистрироваться и сколько это займет времени, если мы решим переехать.

"Я приехала в город, где училась три года". Эвакуация из Киева в Польшу

Катерина Сенченко, 31 год, г. Киев. Выехала в Ополе, Польша.

О решающем моменте

— Если честно, у меня не было особого выбора — уезжать или нет, да и времени раздумывать тоже. Войну я встретила в Киеве. Меня разбудила соседка и сказала: "Катя, вставай, нас бомбят"! Я хорошо помню, как ее всю трясло. Они с парнем собирались выезжать из города в село, позвали меня с собой. Уже по дороге я спросила, куда мы едем. Оказалось, что это не самое безопасное место — в 20 км от границы с Беларусью и в 30 км от атомной электростанции. Но уже не было времени что-то менять, поэтому просто поехали.

[ + – ] Эвакуация из Украины в Польшу. История Екатерины Сенченко Фото: Катерина Сенченко [ + – ] Эвакуация из Украины в Польшу. История Екатерины Сенченко Фото: Катерина Сенченко [ + – ] Эвакуация из Украины в Польшу. История Екатерины Сенченко Фото: Катерина Сенченко [ + – ] Эвакуация из Украины в Польшу. История Екатерины Сенченко Фото: Катерина Сенченко [ + – ] Эвакуация из Украины в Польшу. История Екатерины Сенченко Фото: Катерина Сенченко [ + – ] Эвакуация из Украины в Польшу. История Екатерины Сенченко Фото: Катерина Сенченко

Из Киева выбирались долго, около четырех часов. Да и вся дорога была с приключениями. То бензин закончился, то машина сломалась. Потом мы вообще оказались в колонне украинских танков и ехали вместе с ними. Но все же кое-как добрались до села. Уже на следующий день начались сигналы воздушной тревоги.

В итоге я задержалась в селе на два дня. Мне написал знакомый знакомого и сказал, что они едут в сторону польской границы. Им было не очень удобно за мной заезжать, это большой крюк, но они все равно решили забрать меня. Правда, заехать непосредственно в село они не могли, так что мне надо было добраться к месту встречи. А тут как раз объявили очередную воздушную тревогу. Муж соседки согласился подбросить меня на мотоцикле. Это было впечатляюще — ехать с рюкзаком за спиной во время воздушной тревоги к людям, которых я даже не знаю. Но все получилось, и меня отвезли к польской границе.

Переходили ее в пункте пропуска "Грушів-Будомєж", он не очень людный. Там до войны даже не было пешеходного перехода. Приехали туда под вечер и раздумывали, идти ночью или ждать до утра. Решили переходить сразу, поскольку людей в очереди было не так много. Мы все равно простояли там около 5-6 часов. Было очень холодно, -4-5 градусов. Конечно, провести столько времени на морозе, почти не двигаясь, это сложно.

О волонтерской работе в Польше

— На границе много людей, готовых всячески помочь, накормить или куда-то подвезти. Конечно, я и до этого знала, какие поляки отзывчивые, но все равно это вызывает восхищение.

За пунктом пропуска нас встретил родственник семьи, с которой я ехала, он подвез меня к моему старому другу, который меня ждал. Я остановилась в городе Ополе, это совсем маленький городок на западе Польши. Я тут училась на протяжении трех лет, поэтому он мне хорошо знаком, здесь у меня много друзей, к тому же я знаю польский язык.

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Работодательница моей подруги пригласила нас пожить в квартире своей тещи. В квартире пять комнат, в каждой живут люди из Украины — я, моя подруга и еще несколько семей. К нам очень хорошо относятся, постоянно стараются что-то нам принести, угостили домашней консервацией.

Как только я приехала, сразу пошла в местный волонтерский центр, чтобы тоже помогать эвакуирующимся. Я помогала там около двух недель, потом пришел помощник мэра по связям с общественностью и собрал всех волонтеров, говорящих на польском и украинском языках. Нас таких было человек пятнадцать. Сказал, что мы можем помогать прибывающим заполнять документы для регистрации в информационном центре уже на платной основе. Это сдельная, посменная работа: с 8.00 до 14.00 или с 14.00 до 20.00.

[ + – ] Информационный центр для украинцев в Польше Фото: Катерина Сенченко [ + – ] Информационный центр для украинцев в Польше Фото: Катерина Сенченко [ + – ] Информационный центр для украинцев в Польше Фото: Катерина Сенченко

Украинцам в Польше не дают статус беженцев, они являются лицами под временной защитой. Приезжим надо заполнить очень простую анкету: имя, фамилия, номер телефона и где сейчас живешь. После подтверждения личности украинцы получают налоговый номер, им дают доступ к государственным услугам, в том числе к системе здравоохранения.

Женщины с детьми могут рассчитывать на дополнительную помощь в рамках программы "500 плюс". Это означает, что на каждого ребенка ежемесячно выделяется 500 злотых (около 3,4 тыс. грн).

[ + – ] На украинско-польской границе Фото: Катерина Сенченко

Сейчас я также помогаю как переводчик миссии ООН по вопросам помощи беженцам. Ездила на украинскую границу с польскими скаутами. Делала фотографии для нашего волонтерского центра, даже удалось поснимать украинских ребят, которые выезжали в Польшу еще до начала войны и сейчас возвращаются в Украину.