Как восстановить паспорт, свидетельство о рождении или другие потерянные документы в военное время

Что делать, если во время эвакуации или обстрела пропали или были уничтожены документы? Как восстановить основные документы переселенцам и эвакуированным? Что делать, если документы просрочены? Инструкция для тех, кто выехал из зоны боевых действий.

Количество внутренне перемещенных лиц в Украине с начала полномасштабной войны России против Украины может составить 6,7 млн человек. Таковы прогнозы управления Верховного комиссара ООН. по правам человека. Те, кто покидает опасные районы, сталкиваются с множеством проблем. Одна из ключевых — просрочка, уничтожение или утрата документов. Процедура их восстановления во время военного положения имеет свои особенности. Фокус рассказывает, что нужно сделать, чтобы получить новые документы.

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Если документ просрочен. Как продлить срок действия паспорта

Государственная миграционная служба сообщает, что в условиях военного положения все, кто находятся на территории Украины, должны иметь документы, подтверждающие личность:

паспорт гражданина Украины в форме карточки или книжечки;

паспорт гражданина України для выезда за границу.

Для иностранцев и лиц без гражданства:

вид на постоянное жительство в Украине;

вид на временное жительство в Украине;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите.

В период военного положения возможность обмена документов, удостоверяющих личность, ограничена. По этой причине

документы, сроки действия которых закончились, или в которые вовремя не вклеены фотографии, остаются действительными для подтверждения личности.

То есть менять их не нужно.

[ + – ] Паспорта и другие документы, сроки действия которых закончились, или в которые вовремя не вклеены фотографии, остаются действительными Фото: Vincher

Если документ утерян, уничтожен: поможет приложение "Дія"

В соответствии с законом "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые удостоверяют личность или специальный статус", для идентификации граждан на территории Украины, которые утратили или у которых уничтожены документы, можно использовать электронный паспорт и электронный паспорт для выезда за границу, сформированные средствами мобильного приложения "Дія".

Все паспорта, которые отображаются в приложении "Дія", признаются действительными.

Новый еДокумент в "Діє"

На период военного положения правительство запустило использование еДокумента, который можно сгенерировать в приложении и на портале "Дія". Он содержит всю необходимую информацию для идентификации человека, в том числе данные паспорта гражданина Украины, индивидуальный налоговый номер, место регистрации, а также QR-код для проверки подлинности информации, еДокумент также можно использовать для удостоверения личности.

[ + – ] Для идентификации граждан на территории Украины, которые утратили или у которых уничтожены документы, можно использовать электронный паспорт и электронный паспорт для выезда за границ Фото: maximum.fm

Новые паспорта, виды на постоянное и временное жительство

С 15 марта восстановлена возможность изготовления новых документов, удостоверяющих личность. Однако не во всех регионах. Возможность получить документы зависит от того, ведутся в нужном вам районе Украины боевые действия или нет. Для уточнения информации лучше всего позвонить на горячую линию Государственной миграционной службы: 0800308877. В подразделениях миграционной службы также вклеивают фотографию ребенка в загранпаспорта родителей, если те хотят выехать за границу.

Как восстановить свидетельство о рождении

Для восстановления свидетельства о рождении необходимо обратиться в любое работающее подразделение государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС).

Идентификационный налоговый номер: как получить дубликат

Для выдачи дубликата идентификационного налогового номера необходимо обратиться в любой из работающих центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Для этого приготовьте паспорт или свидетельство о рождении, если речь идет о ребенке.