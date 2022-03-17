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Як відновити паспорт, свідоцтво про народження або інші втрачені документи у воєнний час

Станіслав Мірошниченко
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В умовах воєнного стану всі, хто перебувають на території України, повинні мати документи, що підтверджують особу

Що робити, якщо під час евакуації чи обстрілу зникли чи були знищені документи? Як відновити основні документи переселенцям та евакуйованим? Що робити, якщо документи є протермінованими? Інструкція для тих, хто виїхав із зони бойових дій.

Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні з початку повномасштабної війни Росії проти України може становити 6,7 млн людей. Такими є прогнози управління Верховного комісара ООН із прав людини. Ті, хто залишає небезпечні райони, стикаються з багатьма проблемами. Однією з ключових є протермінування, знищення або втрата документів. Процедура їх відновлення під час воєнного стану має особливості. Фокус розповідає, що треба зробити, щоб отримати нові документи.

Якщо документ є протермінованим. Як продовжити термін дії паспорту

Державна міграційна служба повідомляє, що в умовах воєнного стану всі, хто перебувають на території України, повинні мати документи, що підтверджують особу:

  • паспорт громадянина України у формі картки чи книжечки;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Для іноземців та осіб без громадянства:

  • вид на постійне проживання в Україні;
  • дозвіл на тимчасове проживання в Україні;
  • посвідчення біженця;
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

У період воєнного стану можливість обміну документів, що засвідчують особу, обмежена. З цієї причини

документи, терміни дії яких закінчилися, або які вчасно не вклеєні фото, залишаються дійсними для підтвердження особи.

Тобто міняти їх не потрібно.

паспорт, відновити паспорт, як відновити документи, евакуація
Паспорти та інші документи, терміни дії яких закінчилися, або в які вчасно не вклеєні фото, залишаються дійсними
Фото: Vincher

Якщо документ втрачено, знищено: допоможе програма "Дія"

Відповідно до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що засвідчують особу або спеціальний статус", для ідентифікації громадян на території України, які втратили або в яких знищено документи, можна використовувати електронний паспорт та електронний паспорт для виїзду за кордон, сформовані засобами мобільного додатка "Дія".

Усі паспорти, які відображаються у додатку "Дія", визнаються дійсними.

Новий єДокумент в "Дії"

На період воєнного стану уряд запустив використання єДокумента, який можна згенерувати в додатку та на порталі "Дія". Він містить усю необхідну інформацію для ідентифікації людини, зокрема дані паспорта громадянина України, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації, а також QR-код для перевірки автентичності інформації, єДокумент також можна використовувати для посвідчення особи.

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Для ідентифікації громадян на території України, які втратили або у яких знищено документи, можна використовувати електронний паспорт та електронний паспорт для виїзду за кордон
Фото: maximum.fm

Нові паспорти, види на постійне та тимчасове проживання

З 15 березня відновлено можливість виготовлення нових документів, що засвідчують особу. Проте не в усіх регіонах. Можливість отримати документи залежить від того, чи ведуться у потрібному вам районі України бойові дії чи ні. Для уточнення інформації найкраще зателефонувати на гарячу лінію Державної міграційної служби: 0800308877. У підрозділах міграційної служби також вклеюють фото дитини у закордонні паспорти батьків, якщо ті хочуть виїхати за кордон.

Як відновити свідоцтво про народження

Для відновлення свідоцтва про народження необхідно звернутися до будь-якого підрозділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), що працює.

Ідентифікаційний податковий номер: як отримати дублікат

Для видачі дубліката ідентифікаційного податкового номера необхідно звернутися до будь-якого з центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), що працює. Для цього приготуйте паспорт або свідоцтво про народження, якщо йдеться про дитину.