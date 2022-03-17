Як відновити паспорт, свідоцтво про народження або інші втрачені документи у воєнний час

Що робити, якщо під час евакуації чи обстрілу зникли чи були знищені документи? Як відновити основні документи переселенцям та евакуйованим? Що робити, якщо документи є протермінованими? Інструкція для тих, хто виїхав із зони бойових дій.

Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні з початку повномасштабної війни Росії проти України може становити 6,7 млн людей. Такими є прогнози управління Верховного комісара ООН із прав людини. Ті, хто залишає небезпечні райони, стикаються з багатьма проблемами. Однією з ключових є протермінування, знищення або втрата документів. Процедура їх відновлення під час воєнного стану має особливості. Фокус розповідає, що треба зробити, щоб отримати нові документи.

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Якщо документ є протермінованим. Як продовжити термін дії паспорту

Державна міграційна служба повідомляє, що в умовах воєнного стану всі, хто перебувають на території України, повинні мати документи, що підтверджують особу:

паспорт громадянина України у формі картки чи книжечки;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Для іноземців та осіб без громадянства:

вид на постійне проживання в Україні;

дозвіл на тимчасове проживання в Україні;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

У період воєнного стану можливість обміну документів, що засвідчують особу, обмежена. З цієї причини

документи, терміни дії яких закінчилися, або які вчасно не вклеєні фото, залишаються дійсними для підтвердження особи.

Тобто міняти їх не потрібно.

[ + – ] Паспорти та інші документи, терміни дії яких закінчилися, або в які вчасно не вклеєні фото, залишаються дійсними Фото: Vincher

Якщо документ втрачено, знищено: допоможе програма "Дія"

Відповідно до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що засвідчують особу або спеціальний статус", для ідентифікації громадян на території України, які втратили або в яких знищено документи, можна використовувати електронний паспорт та електронний паспорт для виїзду за кордон, сформовані засобами мобільного додатка "Дія".

Усі паспорти, які відображаються у додатку "Дія", визнаються дійсними.

Новий єДокумент в "Дії"

На період воєнного стану уряд запустив використання єДокумента, який можна згенерувати в додатку та на порталі "Дія". Він містить усю необхідну інформацію для ідентифікації людини, зокрема дані паспорта громадянина України, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації, а також QR-код для перевірки автентичності інформації, єДокумент також можна використовувати для посвідчення особи.

[ + – ] Для ідентифікації громадян на території України, які втратили або у яких знищено документи, можна використовувати електронний паспорт та електронний паспорт для виїзду за кордон Фото: maximum.fm

Нові паспорти, види на постійне та тимчасове проживання

З 15 березня відновлено можливість виготовлення нових документів, що засвідчують особу. Проте не в усіх регіонах. Можливість отримати документи залежить від того, чи ведуться у потрібному вам районі України бойові дії чи ні. Для уточнення інформації найкраще зателефонувати на гарячу лінію Державної міграційної служби: 0800308877. У підрозділах міграційної служби також вклеюють фото дитини у закордонні паспорти батьків, якщо ті хочуть виїхати за кордон.

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