Аналог "Дії": в Польше беженцы из Украины смогут пользоваться приложением mObywatel

Теперь украинцы, которые убежали от войны в Польшу, могут не носить с собой паспорт.

Мобильное приложение mObywatel — польский аналог украинского приложении "Дия", с помощью которого можно создавать цифровые документы, подтверждающие личность, отныне доступно и для беженцев из Украины. Об этом сообщает портал Yavp.pl.

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В приложении украинцы могут создать документ с основными персональными данными: имя и фамилия, присвоенный номер PESEL, дата и место рождения, гражданство. Приложение также будет содержать фотографию человека.

Этим электронным документом можно пользоваться практически в любой ситуации, предусмотренной польским законодательством, требующей идентификации личности.

Данные, хранящиеся на телефоне в программе mObywatel, зашифрованы и подписаны с сертификатом.

Чтобы активировать приложение mObywatel, нужно получить доверенный профиль (Profil Zaufany). Во время активации пользователю нужно ввести свой логин и пароль, используемый при активации доверенного профиля. После этого документ будет добавлен автоматически.

Вы можете пользоваться приложением mObywatel, если:

вы совершеннолетний гражданин Украины;

вы пересекли польско-украинскую границу после 24 февраля;

имеете доверенный профиль;

имеете номер PESEL;

имеете смартфон с ОС Android версии 6.0 (или более поздней) или iOS 13 (или более поздней);

у вашего смартфона есть Bluetooth с камерой;

имеете качественное подключение к Интернету.

Приложение бесплатное, его использование в Польше не является обязательным.

Интересно, что mObywatel недоступен для украинцев, которые прибыли в Польшу до 24 февраля 2022 года.

Ранее Фокус сообщал, что в Польше приняли закон об украинских беженцах. Граждане Польши, которые принимают семьи из Украины, получат от местных властей поддержку – 40 злотых (280 гривен) в день в течение двух месяцев, то есть около 1200 злотых (8300 гривен) в месяц.

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