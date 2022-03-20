Аналог "Дії": в Польщі біженці з України зможуть користуватися програмою mObywatel

Тепер українці, які втекли від війни до Польщі, можуть не мати паспорта.

Мобільний додаток mObywatel — польський аналог українського додатка "Дія", за допомогою якого можна створювати цифрові документи, що підтверджують особу, відтепер доступний і для біженців з України. Про це повідомляє портал Yavp.pl.

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У додатку українці можуть створити документ з основними персональними даними: ім'я та прізвище, наданий номер PESEL, дата та місце народження, громадянство. Додаток також міститиме фотографію людини.

Цим електронним документом можна користуватися практично в будь-якій ситуації, передбаченій польським законодавством, що потребує ідентифікації особи.

Дані, що зберігаються на телефоні в програмі mObywatel, зашифровані та підписані із сертифікатом.

Щоб активувати програму mObywatel, потрібно отримати довірений профіль (Profil Zaufany). Під час активації користувачеві потрібно ввести свій логін та пароль, який використовуватимуть для активації довіреного профілю. Після цього документ додається автоматично.

Ви можете користуватися програмою mObywatel, якщо:

ви повнолітній громадянин України;

ви перетнули польсько-український кордон після 24 лютого;

маєте довірений профіль;

маєте номер PESEL;

маєте смартфон з ОС Android версії 6.0 (або з пізнішою) або iOS 13 (або з пізнішою);

ваш смартфон має Bluetooth з камерою;

маєте якісне підключення до Інтернету.

Програма безплатна, її використання в Польщі не є обов'язковим.

Цікаво, що mObywatel недоступний для українців, які прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв, що в Польщі ухвалили закон про українських біженців. Громадяни Польщі, які приймають сім'ї з України, отримають від місцевої влади підтримку – 40 злотих (280 гривень) на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих (8300 гривень) на місяць.

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