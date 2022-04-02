Відчинені двері. Як Польща приймає українських біженців

Польща за час війни прийняла більше біженців з України, ніж усі інші країни. Фокус розібрався, як оформити персональний номер PESEL, зібрав корисні посилання на сайти працевлаштування та дізнався, де шукати житло, якщо ви евакуювалися з України до Польщі.

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З початку війни кордон із Польщею перетнули 2,3 млн українців. Проте потік біженців знижується. Для порівняння: 27 лютого лише за одну добу до сусідньої країни в'їхало майже 100 тис. осіб, 10 березня — 87 тис. українських громадян, а 24 березня кількість біженців з України знизилася до 32,5 тис. осіб за день.

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Не всі з них залишаються в Польщі, багато хто виїжджає в інші європейські країни, наприклад, Чехію, Німеччину, Португалію. Підрахувати точну кількість українців у Польщі сьогодні практично неможливо. Деякі ще перебувають у процесі реєстрації, інші воліють не оформляти поки що жодних документів, сподіваючись найближчим часом повернутися додому.

Як біженці з України можуть залишитись у Польщі легально

12 березня президент Польщі Анджей Дуда підписав спеціальний закон про допомогу людям, які евакуювалися з України.

Закон дозволяє українцям легально залишатися у країні 18 місяців із можливістю продовжити термін ще на півтора роки.

Вимушені переселенці можуть користуватися державними послугами, отримують повний доступ до ринку праці, безкоштовну освіту для дітей і медичне обслуговування на тих самих умовах, що й місцеві жителі. Для цього громадянам, зокрема неповнолітнім, які виїхали сюди з 24 лютого, необхідно отримати персональний номер — PESEL.

Важливо розуміти, що українцям у Польщі не треба оформляти статус біженця. Саме PESEL гарантує українцям отримання всіх необхідних послуг.

Після дев'яти місяців у країні українці зможуть претендувати на дозвіл на тимчасове проживання у Польщі, який видається на три роки.

Сайт польського уряду опублікував відео з детальною інструкцією українською, як оформити персональний номер.

[ + – ] Як оформити персональний номер PESEL для легального перебування у Польщі

Одержувачу необхідно звернутися до місцевої адміністрації будь-якої ґміни, тобто до органу самоврядування міста чи села, із закордонним паспортом або іншим документом, що засвідчує особу. Для оформлення дитини потрібне свідоцтво про народження.

Проте багато українців змушені були тікати з країни без жодних документів. Для них існує альтернатива — персональний номер видають на підставі декларації, поданої посадовцю в адміністрації. Безпосередньо в органі місцевої влади людина заповнює заявку на отримання PESEL, де вказує особисті дані.

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PESEL у Польщі почали видавати 16 березня, станом на 21 березня персональний номер встигли отримати понад 130 тис. українців, повідомляє Polskie Radio з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Польщі Павла Шефернакера. У багатьох містах організували роботу спеціальних виїзних пунктів оформлення PESEL, щоб спростити та прискорити цей процес. При цьому адміністрації та мобільні пункти продовжували працювати й у вихідні дні, щоб встигнути прийняти всіх охочих.

Лише за одну неділю 20 березня у виїзному офісі на Національному стадіоні у Варшаві персональний номер отримали 1,5 тис. українців.

Українські біженці у Польщі: фінансова допомога для кожного

Після оформлення персонального номера українці, які евакуювалися до Польщі, можуть отримати одноразову виплату — 300 злотих (приблизно 2 тис. грн), які місцева влада пропонує витратити на житло, харчування, покупку одягу чи засобів особистої гігієни. Заявку про отримання грошей необхідно подати до місцевого центру соціальних послуг (повний список адрес можна знайти за посиланням). У заявці одержувач вказує особисті дані, а також номер PESEL, без якого виплата не видається.

[ + – ] Одноразова виплата для біженців з України в Польщі становить 300 злотих Фото: Pexels

Однак, це не єдина фінансова допомога, на яку можуть розраховувати українці в Польщі. PESEL дає право на отримання сімейної допомоги, зокрема участь у державній програмі "500+". У межах програми мешканці Польщі з дітьми щомісяця отримують від держави 500 злотих (приблизно 3,4 тис. грн) на кожну дитину віком до 18 років. Тепер програма 500+ поширюється і на українців, які в'їхали до Польщі після 24 лютого й оформили персональний номер.

Оформити заявку на отримання допомоги можна через електронний банкінг більшості польських банків або офіційний портал цифрових послуг [email protected].

Житло для біженців у Польщі: волонтерська місія

Основною проблемою для переселенців з України залишається пошук житла. Ще на початку березня польські видання писали, що майже 30 центрів прийому біженців, організованих у різних регіонах країни, переповнені. Зрештою польський уряд вирішив розібратися з проблемою облаштування місцевих жителів, які прибувають.

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Для цього до закону про допомогу українцям додали норму щодо фінансової допомоги полякам, які приймають у себе іноземних громадян. Місцева влада має виплачувати їм 40 злотих (приблизно 270 грн) на день за особу. Таку ж суму мали отримувати польські готелі, які готові розміщувати у себе біженців, що викликало в країні справжній скандал: власники об'єктів розміщення вважали, що це дуже маленька виплата. Через війну муніципалітети почали самостійно регулювати компенсацію підприємців. У Кракові готелі отримують 70 злотих на день (приблизно 470 грн) за розміщення одного українського громадянина.

[ + – ] Тимчасовий пункт перебування для біженців з України Фото: Getty Images

Проте основну роль у розміщенні українців, які прибувають до країни, взяли на себе волонтерські організації та громадяни, які не очікують від держави фінансових виплат, а просто щиро хочуть допомогти постраждалим жителям сусідньої країни.

Як розповіла журналістам Зофія Яворовська, котра заснувала портал Grupa Zasoby для пошуку житла для українських біженців, лише завдяки цій ініціативі вдалося розмістити майже 5 тис. людей. Активістка наголошує, що співпрацю між громадськими організаціями, урядом і місцевими органами влади у Польщі налагодити так і не вдалося.

[ + – ] Заняття для дітей біженців в одному з волонтерських центрів у Кракові Фото: Getty Images

Ще два тижні тому Яворовська говорила, що Варшава буквально тріщить по швах від напливу переселенців. Польські видання пишуть, що за час війни в Україні населення польської столиці збільшилося на 17%. Проте люди продовжують прибувати — і не лише до Варшави, а й до інших міст. А ті, хто приїхав трохи раніше, вже намагаються знайти постійне місце проживання. Найлегше це зробити через численні тематичні сайти чи соцмережі.

Де шукати житло в Польщі

З перших днів війни величезна кількість пропозицій про допомогу розміщується у Фейсбук-групі "Pomoc dla Ukrainy".

Великий вибір безкоштовних варіантів тимчасового розміщення зібрано на порталі UA SOS. Для пошуку житла необхідно зареєструватися та заповнити анкетні дані.

На сайті olx.pl створено спеціальну вкладку "Для України", де місцеві жителі публікують оголошення про поселення українців на безкоштовній основі. Сайт хороший тим, що користувач одразу може подивитися запропоновані умови.

Ще один схожий місцевий сайт з оголошеннями — Gratka.

Важливо, що на двох останніх сайтах можна шукати не тільки безкоштовне місце нічлігу на короткий період, але й варіанти оплачуваного житла на тривалий термін, що зараз теж користується попитом у вимушених переселенців.

Робота в Польщі: фокус на шукачів-чоловіків

Як пише агентство Bloomberg, майже третина українських біженців у Польщі зможуть знайти роботу на початок літа. Опитані журналістами експерти вважають, що це дозволить вирішити проблему з нестачею кадрів, адже поляки охоче працевлаштовуються в більш забезпечених країнах Євросоюзу. За інформацією ЗМІ, у Польщі сьогодні існує 200 тис. робочих вакансій, на які зможуть претендувати українці, котрі приїхали сюди.

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Приблизно 100 компаній, опитаних агентством, уже працевлаштовують вимушених переселенців, ще 75 готові це зробити у найближчому майбутньому.

Експерти вважають, що найбільше пропозицій щодо роботи для українців буде у сфері гостинності.

Польський інформаційний портал 300 Gospodarka з посиланням на Польський економічний інститут пише, що 14% компаній у країні планують збільшити свою зайнятість у найближчі три місяці.

"Наближається сезон польових і городніх робіт, завдяки чому десятки тисяч людей знайдуть сезонну роботу в сільському господарстві. Це може допомогти розподілити частину біженців по невеликих містах", — цитує видання Анджея Гантнера, віцепрезидента Польської федерації виробників харчових продуктів. Найбільше у припливі нових співробітників зацікавлені будівельна й транспортно-логістична сфери, причому вони потребують безпосередньо шукачів-чоловіків, йдеться у статті. Проте українські чоловіки зараз виїжджають за кордон лише у виняткових випадках. Навіть багато хто з тих, хто вирушив до Польщі до війни, повертаються додому для захисту своїх територій. Тож робота переважно потрібна жінкам, які виїхали з України, різних професій.

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Подібну інформацію дає й аналітичний центр агентства з працевлаштування Gremi Personal: зараз 70% пропозицій щодо роботи для іноземців на польському ринку праці орієнтовані на чоловіків. За даними центру, найбільше вакансій у будівельній та автомобільній сферах, важкій промисловості й оборонному секторі.

На яких сайтах шукати роботу в Польщі