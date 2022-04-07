"Ми не зможемо потім допомогти": Верещук закликала жителів Донбасу негайно евакуюватися

За словами міністрині реінтеграції, у разі ескалації окупанти стрілятимуть у мирних жителів, а масовані обстріли зупинити практично неможливо.

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Мешканці Донецької, Луганської та частини Харківської областей повинні стежити за повідомленнями військово-цивільних адміністрацій та в разі потреби негайно евакуюватися. Про це в ефірі телемарафону заявила глава Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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За її словами, виведення ЗС РФ з Київської та Чернігівської областей не було "жестом доброї волі", як це робить Росія. Верещук на тлі передислокації окупантів закликала українців бути готовими до ескалації конфлікту.

"Треба негайно ухвалювати рішення, якщо голова ВЦА — а, наприклад, голови Луганської та Донецької ВЦА вимагають покинути і роблять все, щоб пройшли евакуації і ми щодня це робимо. Треба робити (евакуюватися — ред.)", — наголосила міністриня в ефірі марафону.

Як попереджає Верещук, жителі прифронтових міст у разі ескалації опиняться під вогнем ЗС РФ і влада України не зможе їм нічим допомогти, оскільки масовані обстріли практично неможливо буде зупинити.

"З власного досвіду скажу: особливо Луганська та Донецька області. Звичайно ж, частина Харківської області. Треба евакуюватися. Якщо є така можливість. А поки що можливість є", — підсумувала голова Мінреінтеграції.

Пізніше Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій у коментарі "Українська правда" уточнило, що Ірина Верещук у своїй заяві помилково назвала Харківську область. За даними профільного відомства, евакуація населення із зазначеного регіону наразі не потрібна.

Нагадаємо, 3 квітня голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко закликав евакуюватися мешканців Донецької області. За його словами, підрозділам ЗСУ буде простіше відбивати атаки супротивника і завдавати ударів, якщо в прифронтових населених пунктах не буде цивільних осіб.

Також Фокус у своїй статті розбирався, як українцям простіше евакуюватися до Угорщини та які необхідні документи для оформлення статусу біженця.