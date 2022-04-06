Українці в Угорщині: як отримати статус біженця, допомогу, потрапити на мовні курси

З початку російського вторгнення Угорщина прийняла майже 400 тис. українських біженців, проте на набуття статусу тимчасового захисту претендує менше 10 тис. людей, які приїхали сюди. Фокус розбирався, чому так відбувається, і наскільки відкрита Угорщину для українців.

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У багатьох європейських країнах вимушені переселенці з України не можуть набути статусу біженця, Євросоюз рекомендує їм скористатися іншою формою легалізації в чужій державі на період війни. Для цього було розроблено положення про надання тимчасового захисту терміном до трьох років.

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Незважаючи на те, що спочатку Угорщина виступила проти такого рішення, уряд приєднався до загальноєвропейської директиви.

Що таке статус тимчасового захисту для біженців в Угорщині та як його отримати

Українці в Угорщині можуть отримати статус тимчасового захисту, інакше — статус прохача притулку (угорською — menedékes štátusz), який дає можливість працювати та претендувати на житло, а також відкриває для дітей доступ до освіти.

Статус діє до 1 червня 2022 року, але може бути продовженим, якщо ситуація в Україні не покращиться.

Заявку на отримання статусу в Угорщині можна подати в будь-якому бюро Угорської дирекції міграційної служби та громадянства (їх адреси можна знайти за посиланням), із собою треба взяти паспорт та фотографію.

Формально у міграційної служби Угорщини є 45 днів для розгляду прохання. Отримати консультацію про статус тимчасового захисту можна в Угорській Гельсінській групі або по телефону цілодобової гарячої лінії 1818 (інформацію дадуть українською мовою).

Важливо: статус тимчасового захисту не дозволяє подорожувати в межах Євросоюзу або проживати за межами Угорщини.

За необхідності прохачеві притулку повинні надати житло, харчування та медичну допомогу.

Отримавши тимчасовий захист, українці можуть працевлаштовуватись на певні види робіт без додаткового дозволу (так званий список професій із дефіцитом робочої сили). Наразі прохачі притулку можуть оформити дозвіл на роботу за спрощеною процедурою.

Фінансова допомога для біженців з України в Угорщині

Українці, які набули статусу тимчасового захисту в Угорщині, можуть розраховувати на щомісячну фінансову підтримку від держави розміром 22,8 тис. форинтів (2 тис. грн), на дитину виплачується 13,7 тис. форинтів (1,2 тис. грн) .

Якщо людина потребує допомоги, вона повинна повідомити про це Дирекцію міграційної служби під час подання заявки, однак після працевлаштування вимушений переселенець втрачає своє право на щомісячну підтримку.

[ + – ] Отримавши тимчасовий захист, українці можуть працевлаштовуватись на певні види робіт без додаткового дозволу Фото: pexels.com

Українці також можуть безкоштовно навчатись угорської мови — держава забезпечує їм 520 годин мовних курсів.

Статус біженця в Угорщині: які права він надає українцям

Водночас, влада Угорщини зі свого боку все ж таки радить приїжджим оформляти офіційний статус біженця (угорською — menekült). На нього можна подаватись навіть після того, як людина отримала статус тимчасового захисту. Це надасть українцям такі ж права, які є у угорських громадян, зокрема інтеграцію у місцевий ринок праці, розповіла журналістам Олександра Сенткіралі, речниця уряду Угорщини.

Біженцям в Угорщині доступна безкоштовна медична допомога протягом пів року після набуття статусу, дітям гарантується безкоштовна дошкільна та шкільна освіта.

Крім того, статус біженця в Угорщині дає право претендувати на угорське громадянство вже за три роки життя в країні.

Українці в Угорщині: чому багато хто прагне поїхати далі

З 24 лютого по 31 березня до Угорщини в'їхало 375 тис. українців, які втікали від війни. Але, як пишуть місцеві ЗМІ, більшість мігрантів не залишаються в країні, а вирушають далі.

Місяць тому, 1 березня, керівник відділу міграційної допомоги Андраш Зіверт повідомив, що 90% переселенців залишаються в Угорщині лише на кілька днів, щоб прийти до тями — а потім їдуть до Австрії чи Німеччини. За його словами, перед угорським урядом стоїть завдання розмістити максимум 10 тис. біженців.

Дійсно, Угорська Гельсінська група днями повідомила, що станом на 27 березня до міграційної служби за статусом тимчасового захисту звернулося лише 7749 осіб.

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Позиція Будапешта. Чому Угорщина не хоче нам допомагати?

Правозахисники відкрито критикують угорський уряд за те, що українцям у прикордонних пунктах навмисне не надають інформацію про те, як і куди звертатися за статусом тимчасового захисту та яка допомога передбачена в Угорщині для переселенців.

Через незнання мови багатьом громадянам України, які тікають від війни, важко самостійно відшукати всі необхідні дані. І це одна з головних причин, чому українці вважають за краще їхати з Угорщини до тих країн, де процедура надання статусу зрозуміліша та прозоріша.

Наприкінці березня уряд відкрив пункт реєстрації в Олімпійському спортивному центрі, де українці можуть отримати соціальні послуги та дізнатися про умови для біженців в Угорщині. Громадські діячі вважають, що керівництво країни з цією ініціативою запізнилося на місяць. До цього реєстрація біженців, що прибувають в Угорщину, відбувалася на двох залізничних вокзалах у Будапешті, де особливих умов для людей, що приїжджали, організовано не було.

Даних про те, скільки переселенців з України облаштувалося в країні, а скільки використало Угорщину як транзитний пункт, поки що немає.

Житло для біженців в Угорщині: міжнародні сайти та місцеві групи

Як і в Польщі, в Угорщині величезну роль щодо розміщення українців взяли на себе волонтери та громадські організації, зокрема "Католицький Карітас" та угорське відділення Червоного хреста.

Найбільшим пунктом прийому українських біженців в Угорщині став хостел в Уйпешті — одному з районів Будапешта, де міграційна служба орендувала робочий гуртожиток для поселення людей, що прибувають. У перші ж туди заїхало близько трьохсот жінок і дітей, але українці залишаються буквально на один-два дні, щоб відпочити з дороги, упорядкувати і розпланувати подальший маршрут або виробити власний алгоритм дій. Гуртожиток пов'язали гарячою лінією із двома міськими вокзалами, куди здебільшого прибувають українські біженці.

[ + – ] Українці, які набули статусу тимчасового захисту в Угорщині, можуть розраховувати на щомісячну фінансову підтримку від держави розміром 22,8 тис. форинтів Фото: pexels.com

Тимчасовий варіант розміщення в країні можна пошукати на карті MapaHelp (тут зібрана інформація з усього світу) або на міжнародній платформі Ukraine Take Shelter, де в рядку пошуку треба вбити місто, і ресурс знайде там вільні місця. Аналогічна платформа Shelter UKR на сьогодні видає 587 варіантів житла. Найбільше (210) закономірно перебувають у Будапешті, але пропозиції можна знайти біля практично всієї країни — як і містах, і у невеликих поселеннях. Кожен варіант супроводжується коротким досьє — скільки людей готові прийняти, чи є обмеження часу перебування, чи можна приїжджати з дітьми або домашніми тваринами.

Такі запити та пропозиції також є у місцевій волонтерській групі у Facebook, тут же можна пошукати роботу та дізнатися про умови для біженців в Угорщині.

Працевлаштування в Угорщині для українців: підтримка роботодавців

Угорщина сприяє працевлаштуванню українців у країні, підтримуючи місцевих працедавців. Вони отримують певні грошові компенсації, проте для цього має дотримуватися ряду правил, пише угорський HR Portal. Основною вимогою з боку держави є надання роботодавцем житла для людей, що переїхали, а саме працевлаштування обов'язково відбувається на території Угорщини.

Працівник має працювати не менше 20 годин на тиждень. За це держава виплачує 50% від суми, витраченої на розміщення претендента або його проїзд до місця роботи, але не більше ніж 60 тис. форинтів на місяць (5,3 тис. грн). Максимальний термін такої компенсації становить один рік, але на запит може бути продовжений до двох років.

Де шукати роботу в Угорщині

Одним з найбільших порталів з пошуку вакансій в Угорщині є jobinfo.hu, але без знання угорської мови знайти потрібну роботу складно.

На волонтерському сайті Support Ukraine є список робочих вакансій, опис частини з них продубльовано українською мовою.

У Facebook є спеціалізована група "Робота для українців-біженців". Так, користувачі повідомляють, що компанія TESCO готова працевлаштовувати українців у свої магазини у столиці країни, передмісті та прикордонних містах. Людей шукають на позиції продавців, помічників продавців та касирів (для цієї роботи обов'язково знання угорської мови). А у повідомленні від 30 березня анонсується набір співробітників на завод Valeo без знання угорської мови, але які володіють англійською.

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