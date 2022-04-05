Чехія для українців. На що можуть розраховувати переселенці (посилання, бланки документів)

Чехія – одна з основних країн, куди українці тікають від війни. Фокус розповідає про те, як отримати захист, яку фінансову допомогу надають у Чехії переселенцям і де знайти житло.

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Від початку війни з Росією в Чехію приїхало близько 300 тис. українців. Їхній статус визначений новим законодавством, об'єднаним під назвою lex Ukrajina. Закони затверджені Сенатом Чехії 17 березня та набули чинності 21 березня 2022 року. Діятиме це законодавство ще рік — до 31 березня 2023 року. У ньому, зокрема, прописані права та можливості українських переселенців. Так, у Чехії біженці з України мають можливість безплатно користуватися поїздами RegioJet, Leo Express, Ceské drahy, а також Arriva Transport. Із України в Чехію можна потрапити на евакуаційних поїздах.

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Статус українців у Чехії

Громадяни України, особи без громадянства, а також громадяни інших країн, які до 24 лютого 2022 року легально перебували на території України та не мають змоги безпечно повернутися до своєї країни, можуть претендувати на тимчасовий захист у Чехії.

Починаючи з 24 лютого до 21 березня 2022 року включно, переселенцям із України видавали "візу толерантності" (víza o strpenie). Наразі замість неї видають дозвіл на проживання з метою тимчасового захисту. Отримати його можуть не лише ті, хто виїхав із України з початком війни, а й громадяни України та члени їхніх сімей, які до 24 лютого 2022 року вже перебували на території Чехії на підставі короткострокової візи чи безвізового режиму між ЄС і Україною.

Ті, хто до 22 березня 2022 року отримав візу толерантності, у своїх правах прирівнюються до тих, хто одержав тимчасовий захист. Захист надається терміном 1 рік.

[ + – ] Кожен, хто подав заяву на отримання захисту, може звернутися за гуманітарною допомогою до чеського центру зайнятості. Фото: pexels.com

Де та як отримати тимчасовий захист у Чехії

Заява на отримання тимчасового захисту подається особисто. Для цього необхідно звернутися до одного з Регіональних центрів допомоги Україні. Для тих, хто замість тимчасового захисту хоче подати заяву на отримання довгострокової візи або посвідки на проживання (наприклад, із метою роботи), всі питання вирішуються у відділеннях OAMP MV.

Для оформлення тимчасового захисту разом із заявою необхідно заповнити формуляр, а також пред'явити дійсний закордонний паспорт, якщо він у вас є. Якщо його немає, то підійде інший документ, що засвідчує особу. Для дітей, які не мають паспорта, необхідно пред'явити свідоцтво про народження. Також рекомендовано мати фотографію 45 х 35 мм.

Для прискорення процесу формуляр краще заповнити наперед. Заявка на тимчасовий захист для заповнення від руки доступна тут (pdf, 194 kB). Заявка для заповнення в електронному форматі є тут (pdf, 1,6 МБ).

[ + – ] Заявка на тимчасовий захист у Чехії [ + – ] Заявка на тимчасовий захист у Чехії

Фінансова допомога та робота в Чехії. Як отримати посібник для біженців

Кожен, хто подав заяву на одержання захисту, може звернутися за гуманітарною допомогою до чеського центру зайнятості – «Університет». Усім, хто звернувся, незалежно від віку, видають по 5000 крон (близько 200 євро). Заявку українською можна подати онлайн.

Найшвидше виплатять гроші тим, хто відкриє рахунок в одному з банків Чехії. У деяких із них за відкриття рахунку пропонують додаткову допомогу 2500 крон. Наприклад, у банку ČSOB. Якщо після закінчення першої гуманітарної допомоги від центру зайнятості ваш соціальний і майновий стан не покращиться, то вам знову нададуть допомогу 5000 крон. І так упродовж 5 місяців.

Іноземцям із країн, що не входять у ЄС, у Чехії потрібен дозвіл на роботу. Проте українці, які отримали тимчасовий захист, мають такий самий статус, як і мігранти з посвідкою на проживання. Тому їм не потрібно отримувати дозвіл на роботу. Жодних додаткових умов немає.

Із 1 січня 2022 року мінімальна місячна зарплата в Чехії становить 16 200 крон (близько 640 євро). Однак це без урахування відрахувань і податків. У середньому чеські працівники одержують 25 000 крон (близько 1000 євро). Розмір оплати залежить від регіону працевлаштування та спеціалізації працівника.

Де шукати роботу в Чехії

Шукати роботу можна самостійно або ж через центр зайнятості – осередок роботи. Багато чеських сайтів для пошуку роботи пропонують окремі розділи вакансій виключно для тимчасових переселенців із України. Причому ці розділи складено українською мовою. Ось деякі сайти для пошуку роботи в Чехії:

Jobs – найбільший сайт пошуку роботи у країні. Тут не тільки вакансії, а й корисні статті про те, як шукати роботу в Чехії.

Hyperinzerce – представлено понад 200 тис. вакансій. На сайті також можна купити автомобіль, знайти житло тощо.

DobraPrace – близько 10 тисяч вакансій. Популярний серед студентів і тих, кому потрібна часткова зайнятість.

Annonce – безліч пропозицій для фахівців робочих спеціальностей на кшталт водія, бармена, кухаря, продавця, перукаря і т. д. Можна також стати різноробом у бригаді.

PraceVpraze – ще один сайт пошуку роботи.

Expats є важливим і корисним сайтом для іноземців, які живуть у Чехії. Тут і робота, і багато іншої корисної інформації для них.

Hledampraci – зрозумілий сайт для швидкого пошуку роботи.

GastroJobs – сайт для тих, хто хоче працювати у сфері послуг (офіціанти, кур'єри, консьєржі тощо).

Важливо

Як відновити паспорт, свідоцтво про народження або інші втрачені документи у воєнний час

Медична страховка в Чехії

Для отримання медичних послуг на території Чехії необхідно мати страховку. З видачею візи про тимчасовий захист людини автоматично включають до державного медичного страхування Чехії. Якщо підтвердження медичного страхування ще немає, потрібно подавати заявку через онлайн-реєстрацію до Генеральної страхової компанії Чеської Республіки (VZP ČR). Можна також особисто з'явитися до одного з відділень VZP ČR, або до інших медичних страхових компаній країни.

Детальну інформацію про медичні послуги та страхування в Чехії українською мовою можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я Чехії.

Де жити в Чехії та як шукати житло

Якщо у вас немає можливості відразу та самостійно винайняти житло, вам нададуть тимчасовий притулок, найчастіше за типом гуртожитку. З пошуком постійного житла можна звернутись до волонтерів.

Столиця Чехії, Прага, переповнена. Тому тут, найімовірніше, запропонують короткочасне проживання в спортзалі школи, кемпінгу чи іншому місці для масового розселення біженців.

Для самостійної оренди гарних апартаментів готуйтеся викласти кругленьку суму. У тій самій Празі – 70-80 тисяч крон на місяць (це 92-100 тисяч гривень). Найвигідніше орендувати апартаменти не повністю, а кімнату, і ділити її з кимось. За це потрібно буде заплатити 3-6 тисяч крон (4-8 тисяч гривень).

У провінції жити дешевше. Так, у північній Моравії (неподалік Польщі) можна знайти квартиру від 2,5 тисячі крон (3,2 тисячі гривень), а у Злинському чи Оломоуцькому краї за ту саму суму – кімнату. У Брно ціни на оренду однокімнатної квартири стартують від 8000 крон (близько 10 500 гривень).

Краще житло шукати на місцевих чеських сайтах. Врахуйте, що часто оголошення там розміщують ріелтори, так що потрібно буде заплатити комісію.

[ + – ] Шукати роботу в Чехії можна самостійно або через центр зайнятості – Úrad práce Фото: pexels.com

Ціни на продукти, паливо та послуги в Чехії

Із початком російсько-української війни вартість бензину на чеських заправках підскочила з 35 крон/л до 50 крон/л. Щодо продуктів, то ціни на ключові товари можна порівняти з нашими, а нерідко вони навіть нижчі. Багато чехів воліють затарюватися в супермаркетах, оскільки там постійно є безліч товарів зі знижкою. Найпопулярніші в Чехії супермаркети – це Tesco, Makro та Globus.

Скільки коштують продукти харчування в Чехії

Ось деякі ціни на популярні позиції, у деяких випадках із урахуванням знижки:

Курка повністю 1 кг – 50 крон (56 грн).

Свинина м'якоть 1 кг (знижка) – 80 крон (104 грн).

10 яєць – 29,9 чеських крон (38,9 грн).

Молоко 1 л – 18 крон (23,5 грн).

Хліб білий – 30 крон (39 грн).

Картопля 1 кг – 15 крон (19,5 грн).

Рис 1 кг – 30 крон (39 грн).

Макарони – 15 крон (19,5 грн).

Масло вершкове 250 г – 35 крон (45,5 грн).

Олія соняшникова 1 л – 37 чеських крон (48,1 грн).

Яблука 1 кг (знижка) – 20 крон (28 грн).

Корисні посилання для українців у Чехії

Посольство України в Чеській Республіці – http://czechia.mfa.gov.ua

Інформаційна лінія для громадян України: +420 974 801 802 (цілодобово), електронна пошта: [email protected]

На порталі "Наші українці" www.nasiukrajinci.cz є перелік сайтів, де можна знайти житло, роботу й іншу допомогу в Чехії.

Організація допомоги біженцям (Organizácia pro pomoc uprchlíkům)

Некомерційна організація, що пропонує житло в Празі, www.opu.cz

+420 730 158 779, +420 730 158 781

Центр інтеграції іноземців (Centrum pro integraci cizincov), www.cicops.cz

Charita Німеччина, www.charita.cz tel. +420 731 432 431

Адра (Adra), www.adra.cz +420 734 795 306

Інбазе (Inbáze), www.inbaze.cz +420 739 037 353

Людина в біді (Človek v tísni), www.clovekvtisni.cz