Чехия для украинцев. На что могут рассчитывать переселенцы (ссылки, бланки документов)

Чехия – одна из основных стран, куда украинцы бегут от войны. Фокус рассказывает о том, как получить защиту, какую финансовую помощь оказывают в Чехии переселенцам и где найти жилье.

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С начала войны с Россией в Чехию приехало около 300 тыс. украинцев. Их статус определен новым законодательством, объединенным под названием lex Ukrajina. Законы утверждены Сенатом Чехии 17 марта, вступили в силу 21 марта 2022 года. Действовать данное законодательство будет еще год — до 31 марта 2023 года. В нем, в частности, прописаны права и возможности украинских переселенцев. Так, в Чехии беженцы из Украины имеют возможность бесплатно пользоваться поездами RegioJet, Leo Express, Ceské drahy, а также Arriva Transport. Из Украины в Чехию можно попасть на эвакуационных поездах.

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Статус украинцев в Чехии

Граждане Украины, лица без гражданства, а также граждане других стран, которые до 24 февраля 2022 года легально пребывали на территории Украины и не имеют возможности безопасно возвратиться в свою страну, могут претендовать на временную защиту в Чехии.

Начиная с 24 февраля и до 21 марта 2022 года включительно переселенцам из Украины выдавали "визу толерантности" (víza o strpenie). Теперь вместо нее выдают разрешение на проживание с целью временной защиты. Получить его могут не только те, кто выехал из Украины с началом войны, но и граждане Украины и члены их семей, которые до 24 февраля 2022 года уже находились на территории Чехии на основании краткосрочной визы или в рамках безвизового режима между ЕС и Украиной.

Те, кто до 22 марта 2022 года получил визу толерантности, в своих правах приравниваются к тем, кто получил временную защиту. Защита предоставляется сроком на 1 год.

[ + – ] Каждый, кто подал заявление на получение защиты, может обратиться за гуманитарной помощью в чешский центр занятости Фото: pexels.com

Где и как получить временную защиту в Чехии

Заявление на получение временной защиты подается лично. Для этого необходимо обратиться в один из Региональных центров помощи Украине. Для тех, кто вместо временной защиты хочет подать заявление на получение долгосрочной визы или вида на жительство (например, с целью работы), все вопросы решаются в отделениях OAMP MV.

Для оформления временной защиты вместе с заявлением необходимо заполнить формуляр, а также предъявить действительный загранпаспорт, если он у вас есть. Если его нет, то подойдет другой документ, удостоверяющий личность. Для детей, у которых нет паспорта, необходимо предъявить свидетельство о рождении. Также рекомендовано иметь фотографию 45 х 35 мм.

Для ускорения процесса формуляр лучше заполнить заранее. Заявка на временную защиту для заполнения от руки, доступна здесь (pdf, 194 kB). Заявка для заполнения в электронном формате доступна здесь (pdf, 1,6 МБ).

[ + – ] Заявка на временную защиту в Чехии [ + – ] Заявка на временную защиту в Чехии

Финансовая помощь и работа в Чехии. Как получить пособие для беженцев

Каждый, кто подал заявление на получение защиты, может обратиться за гуманитарной помощью в чешский центр занятости – Úřad práce. Всем обратившимся, независимо от возраста, выдают по 5000 крон (около 200 евро). Заявку на украинском языке можно подать онлайн.

Быстрее всего выплатят деньги тем, кто откроет счет в одном из банков Чехии. В некоторых из них за открытие счета предлагают дополнительную помощь 2500 крон. Например, в банке ČSOB. Если по истечению месяца после получения первой гуманитарной помощи от центра занятости ваше социальное и имущественное состояние не улучшиться, то вам снова предоставят помощь 5000 крон. И так в течение 5 месяцев.

Иностранцам из стран, не входящих в ЕС, в Чехии требуется разрешение на работу. Однако украинцы, получившие временную защиту, имеют такой же статус, как и мигранты с видом на жительство. Поэтому им не нужно получать разрешение на работу. Никаких дополнительных условий нет.

С 1 января 2022 года минимальная месячная зарплата в Чехии составляет 16 200 крон (около 640 евро). Однако это без учета отчислений и налогов. В среднем чешские работники получают 25 000 крон (порядка 1000 евро). Размер оплаты зависит от региона трудоустройства и специализации сотрудника.

Где искать работу в Чехии

Искать работу можно самостоятельно или же через центр занятости – Úřad práce. Многие чешские сайты для поиска работы предлагают отдельные разделы вакансий исключительно для временных переселенцев из Украины. Причем эти разделы составлены на украинском языке. Вот некоторые сайты для поиска работы в Чехии:

Jobs – крупнейший сайт поиска работы в стране. Здесь не только вакансии, но и полезные статьи о том, как искать работу в Чехии.

Hyperinzerce — представлены более 200 тыс. вакансий. На сайте также можно купить автомобиль, найти жилье и т. д.

DobraPrace – около 10 тысяч вакансий. Популярен среди студентов и тех, кому нужна частичная занятость.

Annonce – множество предложений для специалистов рабочих специальностей вроде водителя, бармена, повара, продавца, парикмахера и т. д. Можно также стать разнорабочим в бригаде.

PraceVpraze – еще один сайт поиска работы.

Expats — важный и полезный сайт для иностранцев, которые живут в Чехии. Тут и работа, и много другой полезной информации для них.

Hledampraci – понятный сайт для быстрого поиска работы.

GastroJobs – сайт для тех, кто хочет работать в сфере услуг (официанты, курьеры, консьержи и т. д.).

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Медицинская страховка в Чехии

Для получения медицинских услуг на территории Чехии необходимо иметь медицинскую страховку. С выдачей визы о временной защите человека автоматически включают в систему государственного медицинского страхования Чехии. Если подтверждения медицинской страховки еще нет, нужно подавать заявку через онлайн-регистрацию в Генеральной страховой компании Чешской Республики (VZP ČR). Можно также лично явиться в одно из отделений VZP ČR, или в другие медицинские страховые компании страны.

Детальную информацию о медицинских услугах и страховании в Чехии на украинском языке можно найти на сайте Министерства здравоохранения Чехии.

Где жить в Чехии и как искать жилье

Если у вас нет возможности сразу и самостоятельно снять жилье, вам предоставят временное пристанище, зачастую по типу общежития. С поиском постоянного жилья можно обратиться к волонтерам.

Столица Чехии, Прага, переполнена. Поэтому здесь, скорее всего, предложат кратковременное проживание в спортзале школы, кемпинге или другом месте для массового расселения беженцев.

Для самостоятельной аренды хороших апартаментов готовьтесь выложить кругленькую сумму. В той же Праге – 70-80 тысяч крон в месяц (это 92-100 тысяч гривен). Выгоднее арендовать апартаменты не целиком, а комнату, и делить ее с кем-то. За это нужно будет заплатить 3-6 тысяч крон (4-8 тысяч гривен).

В провинции жить дешевле. Так, в северной Моравии (недалеко от Польши) можно найти квартиру от 2,5 тысячи крон (3,2 тысячи гривен), а в Злинском или Оломоуцком крае за ту же сумму – комнату. В Брно цены на аренду однокомнатной квартиры стартуют от 8000 крон (около 10 500 гривен).

Предпочтительнее жилье искать на местных чешских сайтах. Учтите, что нередко объявления там размещают риелторы, так что необходимо будет заплатить комиссию.

[ + – ] Искать работу в Чехии можно самостоятельно или же через центр занятости – Úřad práce Фото: pexels.com

Цены на продукты, топливо и услуги в Чехии

С началом российско-украинской войны стоимость бензина на на чешских заправках подскочила с 35 крон/л до 50 крон/л. Что касается продуктов, то цены на ключевые товары сопоставимы с нашими, а нередко даже ниже. Многие чехи предпочитают затариваться в супермаркетах, поскольку там постоянно есть уйма товаров со скидкой. Самые популярные в Чехии супермаркеты – это Tesco, Makro и Globus.

Сколько стоят продукты питания в Чехии

Вот некоторые цены на популярные позиции, в некоторых случаях с учетом скидки:

Курица целиком 1 кг – 50 крон (56 грн).

Свинина мякоть 1 кг (скидка) – 80 крон (104 грн).

10 яиц – 29,9 чешских крон (38,9).

Молоко 1 л – 18 крон (23,5 грн).

Хлеб белый – 30 крон (39 грн).

Картофель 1 кг – 15 крон (19,5 грн).

Рис 1 кг – 30 крон (39 грн).

Макароны – 15 крон (19,5 грн).

Масло сливочное 250 г – 35 крон (45,5 грн).

Масло подсолнечное 1 л – 37 чешских крон (48,1 грн).

Яблоки 1 кг (скидка) – 20 крон (28 грн).

Полезные ссылки для украинцев в Чехии

Посольство Украины в Чешской Республике – http://czechia.mfa.gov.ua

Информационная линия для граждан Украины: +420 974 801 802 (круглосуточно), электронная почта: [email protected]

На портале "Наші українці" www.nasiukrajinci.cz есть перечень сайтов, где можно найти жилье, работу и прочую помощь в Чехии.

Організаця помощи беженцам (Organizace pro pomoc uprchlíkům)

Некоммерческая організація, предлагающая жилье в Праге, www.opu.cz

+420 730 158 779, +420 730 158 781

Центр інтеграції іноземців (Centrum pro integraci cizinců), www.cicops.cz

Charita Česká republika, www.charita.cz tel. +420 731 432 431

Адра (Adra), www.adra.cz +420 734 795 306

Інбазе (Inbáze), www.inbaze.cz +420 739 037 353

Человек в беде (Člověk v tísni), www.clovekvtisni.cz