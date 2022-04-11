Росія може вдарити по Маріуполю фосфорними бомбами, — британська розвідка

Імовірність застосування військами РФ забороненого озброєння підвищується у зв'язку з посиленням боїв за місто.

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Російські Збройні сили можуть застосувати фосфорні боєприпаси у Маріуполі, бої за обложене противником місто посилюються. Про це вранці у понеділок, 11 квітня, у своєму Twitter повідомило Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані своєї розвідки.

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"Раніше застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує ймовірність їхнього майбутнього застосування в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються", — йдеться у заяві.

Британське оборонне відомство також вказало на обстріли російськими військами території Донецької та Луганської областей. Водночас у міністерстві вказали, що українським Збройним силам вдалося відбити кілька атак, унаслідок чого було знищено різну російську військову техніку, враховуючи танки, автомобілі й артилерійське обладнання.

Також у Міноборони Великобританії зазначили, що ризик подальших жертв серед мирного населення України зростає. Відомство пояснює це тим, що РФ продовжує використовувати некеровані бомби під час ударів на території української держави.

[ + – ] Дані британської розвідки

Нагадаємо, раніше неодноразово з'являлася інформація щодо використання російською армією в Україні заборонених Віденською конвенцією фосфорних снарядів. 17 березня стало відомо, що Збройні сили РФ використали такі боєприпаси в Ізюмі. 22 березня правоохоронці повідомили про застосування противником фосфорних боєприпасів у Краматорську на Донеччині.

Фокус також писав про обстріл за допомогою заборонених снарядів Київської області та Мар'їнки Донецької області.

Раніше ми розповідали, чим небезпечні фосфорні бомби.