Росія може вдарити по Маріуполю фосфорними бомбами, — британська розвідка
Імовірність застосування військами РФ забороненого озброєння підвищується у зв'язку з посиленням боїв за місто.
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Російські Збройні сили можуть застосувати фосфорні боєприпаси у Маріуполі, бої за обложене противником місто посилюються. Про це вранці у понеділок, 11 квітня, у своєму Twitter повідомило Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані своєї розвідки.
"Раніше застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує ймовірність їхнього майбутнього застосування в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються", — йдеться у заяві.
Британське оборонне відомство також вказало на обстріли російськими військами території Донецької та Луганської областей. Водночас у міністерстві вказали, що українським Збройним силам вдалося відбити кілька атак, унаслідок чого було знищено різну російську військову техніку, враховуючи танки, автомобілі й артилерійське обладнання.
Також у Міноборони Великобританії зазначили, що ризик подальших жертв серед мирного населення України зростає. Відомство пояснює це тим, що РФ продовжує використовувати некеровані бомби під час ударів на території української держави.
Нагадаємо, раніше неодноразово з'являлася інформація щодо використання російською армією в Україні заборонених Віденською конвенцією фосфорних снарядів. 17 березня стало відомо, що Збройні сили РФ використали такі боєприпаси в Ізюмі. 22 березня правоохоронці повідомили про застосування противником фосфорних боєприпасів у Краматорську на Донеччині.
Фокус також писав про обстріл за допомогою заборонених снарядів Київської області та Мар'їнки Донецької області.
Раніше ми розповідали, чим небезпечні фосфорні бомби.