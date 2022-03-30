Війська РФ застосували фосфорні снаряди в Мар'їнці, — Донецька ОДА (фото, відео)

Після застосування заборонених боєприпасів у прифронтовому місті сталося з десяток пожеж.

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У середу, 30 березня, російські війська застосували фосфорні снаряди під час обстрілу прифронтової Мар'їнки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, внаслідок застосування окупантами заборонених фосфорних снарядів у Мар'їнці сталося кілька пожеж, які успішно ліквідували рятувальники ДСНС.

Павло Кириленко також зазначив, що 30 березня під ворожий вогонь потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине. Жертв та постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає, проте зруйновано кілька житлових будинків. Крім цього, внаслідок обстрілу Авдіївки в місті зникло електропостачання.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами [ + – ] ЗС РФ обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами [ + – ] ЗС РФ обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами [ + – ] ЗС РФ обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами [ + – ] ЗС РФ обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами

Пізніше в ефірі національного телемарафону Павло Кириленко повідомив, що Україна фіксує використання російськими військами заборонених фосфорних снарядів.

"Все документують. Я доводжу ту інформацію, яку пропускаю через себе. Я бачу фотопідтвердження цього", — додав голова Донецької ОДА.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами

Увечері, 30 березня, Павло Кириленко також опублікував нову статистику постраждалих за добу внаслідок обстрілу ЗС РФ. За поточний день окупанти поранили одну людину в Мар'їнці, п'ятьох у Вугледарі та ще одну в Авдіївці.

[ + – ] Статистика постраждалих жителів внаслідок обстрілу Донбасу

Нагадаємо, 17 березня з'явилася інформація про те, що ЗС РФ застосували фосфорні снаряди під час обстрілу під Ізюмом. Після використання заборонених боєприпасів, як розповіло джерело Фокусу, навколо все горіло.

Застосування фосфорних снарядів окупантами також зафіксували у Краматорську. Відеодокази про використання заборонених Женевською конвенцією боєприпасів опублікувала Нацполіція.

23 березня мер Ірпеня повідомив про те, що ЗС РФ знову використали фосфорні снаряди. Стріляли забороненими боєприпасами в Київській області.