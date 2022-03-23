Російські війська знову застосували фосфорні снаряди: цього разу під Києвом (фото, відео)

Імовірна зона ураження забороненої зброї була в районі Гостомеля та Ірпеня.

Увечері, 22 березня, російські війська обстріляли територію Київської області забороненими Женевською конвенцією фосфорними снарядами. Про це йдеться у публікації телеграм-каналу ITV News, яку на своїй сторінці розповсюдив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За даними журналістів, війська противника застосували фосфорні снаряди над північно-західною околицею Києва, ймовірна зона ураження — Гостомель та Ірпінь Київської області.

Фото: ITV

Раніше в мережі з'явилися відео, на яких зображено ймовірні обстріли Київської області фосфорними боєприпасами.

Такі боєприпаси містять білий фосфор, який при вибуху поширює речовину з температурою горіння понад 800 градусів. У цьому горіння триває до того часу, доки вигорить весь фосфор чи припиниться контакт із киснем. Фосфорні боєприпаси залишають сильні опіки на тілі, викликають тяжкі захворювання дихальних шляхів, речовина уражає нирки, серце та печінку при потраплянні в кров через рану. Через ці характеристики фосфорних боєприпасів було заборонено їх застосування протоколом III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї.

Нагадаємо, 22 березня правоохоронці повідомили про застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Краматорську на Донеччині.

Крім цього, Фокус повідомляв, що російські війська використовували фосфорні снаряди в районі Ізюма Харківської області 17 березня.

А в ніч на 13 березня стало відомо, що Збройні сили РФ застосували запальні ракети для обстрілу Попасної на Луганщині.