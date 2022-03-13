Російські окупанти обстріляли Попасну запальними ракетами "Града", — CIT

Застосування будь-яких запальних боєприпасів, а не тільки фосфорних, обмежено Протоколом про заборону або обмеження застосування запальної зброї до Конвенції про конкретні види звичайної зброї.

Підконтрольне Україні місто Попасна Луганської області, ймовірно, було обстріляне росіянами в ніч на 13 березня запальними ракетами "Града", а не "фосфорними боєприпасами", як заявив раніше перший заступник начальника Патрульної поліції України Олексій Білошицький. Про це повідомили аналітики Conflict Intelligence Team.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Дослідники зазначили, що їм невідомо про наявність "фосфорних боєприпасів" ні в арсеналах російських, ні збройних сил України.

Водночас свідки сучасних військових конфліктів називають "фосфорними" будь-які запальні або навіть освітлювальні боєприпаси.

Експерти наголошують, що застосування будь-яких запальних боєприпасів, а не тільки фосфорних, обмежено Протоколом про заборону або обмеження застосування запальної зброї до Конвенції про конкретні види звичайної зброї. Стаття 2.2. Протокол повністю забороняє застосування авіаційних запальних боєприпасів по міській забудові, але стаття 2.3 дозволяє застосування таких боєприпасів по військових об'єктах, якщо вони чітко відокремлені від цивільних.

На відео обстрілу Попасної кілька боєприпасів, що летять дугою, вибухають у повітрі і падають. Експерти CIT вважають, що це залп РСЗВ. З реактивних снарядів, що є в арсеналі сторін військового конфлікту, подібну дію мають 9М22С для РСЗВ "Град".

"Бойова частина цієї ракети складається зі 180 запальних бойових елементів. Раніше застосування таких ракет фіксувалося як на Донбасі, так і в Сирії. Зрозуміло, про жодну точкову поразку військового об'єкта боєприпасом, призначеним для створення масових вогнищ пожежі на місцевості із сухим рослинним покривом. і з легкозаймистими горючими матеріалами", не може бути й мови", — зазначають дослідники.

Також у CIT додали, що темний час доби не дозволяє провести точну геолокацію удару та встановити його напрямок, проте в одному з міських чатів місцеві жителі заперечують заяви російської сторони, що Попасну нібито обстріляли із Сєверодонецька, підконтрольного Україні. Оскільки населений пункт розташований практично на лінії зіткнення, це дозволяє російським військам чи бойовикам "ЛНР" обстріляти його з "Града".

Зазначимо, раніше голова Луганської ОА Сергій Гайдай повідомив, що в Лисичанську та Попасній внаслідок обстрілів російських окупантів пошкоджено газопроводи. Також у Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів спалахнули чотири будинки, у Попасній – п'ять і один будинок зруйновано.

Раніше Фокус повідомляв, що в Пущі-Водиці війська РФ розстріляли психоневрологічний інтернат. Вибухами пошкоджено морг, котельня та житловий корпус установи.