У Пущі-Водиці війська ЗС РФ розстріляли психоневрологічний інтернат

Вибухами пошкоджено морг, котельню та житловий корпус психоневрологічного інтернату в Пущі-Водиці.

Технічні будiвлi психоневрологічного інтернату обстріляні противником з артилерії. Адміністрація закладу стверджує, що персонал та хворі були завчасно евакуйовані у безпечне місце, – повідомляє пресслужба КМДА.

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Один снаряд потрапив у приміщення котельні, у результаті пошкоджено дах, і будинок також має внутрішні пошкодження. Другий снаряд потрапив до приміщення моргу.

Житловий корпус психоневрологічного інтернату був частково пошкоджений ударними хвилями вибухів. Наразі на території закладу працюють фахівці, які з'ясовують, чи не залишилося на території вибухонебезпечних предметів.

П'ятьма днями раніше, з Пущі-Водиці було евакуйовано 5000 людей.

Як повідомляв раніше Фокус, під Києвом внаслідок обстрілу загинув журналіст, який мав при собі посвідчення співробітника The New York Times.

Внаслідок авіаудару по Яворівському полігону було вбито 35 людей, 134 — поранено.