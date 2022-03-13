Российские оккупанты обстреляли Попасную зажигательными ракетами "Града", - CIT

Применение любых зажигательных боеприпасов, а не только фосфорных, ограничено Протоколом о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия к Конвенции о конкретных видах обычного оружия.

Подконтрольный Украине город Попасная Луганской области, вероятно, был обстрелян россиянами в ночь на 13 марта зажигательными ракетами "Града", а не "фосфорными боеприпасами", как заявил ранее первый заместитель начальника Патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Об этом сообщили аналитики Conflict Intelligence Team.

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Исследователи отметили, что им неизвестно о наличии "фосфорных боеприпасов" ни в арсеналах российских, ни украинских вооруженных сил.

В то же время, свидетели современных военных конфликтов называют "фосфорными" любые зажигательные или даже осветительные боеприпасы.

Эксперты подчеркивают, что применение любых зажигательных боеприпасов, а не только фосфорных, ограничено Протоколом о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия к Конвенции о конкретных видах обычного оружия. Статья 2.2. Протокола полностью запрещает применение авиационных зажигательных боеприпасов по городской застройке, но статья 2.3 разрешает применение таких боеприпасов по военным объектам, в случае, если они четко отделены от гражданских.

На видео обстрела Попасной несколько боеприпасов, летящих по дуге, взрываются в воздухе и падают. Эксперты CIT считают, что это залп РСЗО. Из реактивных снарядов, имеющихся в арсенале сторон военного конфликта, подобным действием обладают 9М22С для РСЗО "Град".

"Боевая часть этой ракеты состоит из 180 зажигательных боевых элементов. Ранее применение таких ракет отмечалось как на Донбассе, так и в Сирии. Разумеется, ни о каком точечном поражении военного объекта боеприпасом, предназначенным "для создания массовых очагов пожара на местности с сухим растительным покровом и с легковоспламеняющимся горючими материалами", не может быть и речи", — отмечают исследователи.

Также в CIT добавили, что темное время суток не позволяет провести точную геолокацию удара и установить его направление, однако в одном из городских чатов местные жители отрицают заявления российской стороны, что Попасную якобы обстреляли из Северодонецка, подконтрольного Украине. Так как населенный пункт находится практически на линии соприкосновения, это позволяет российским войскам или боевикам "ЛНР" обстрелять его из "Града".

Отметим, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске и Попасной в результате обстрелов российских оккупантов повреждены газопроводы. Также в Северодонецке в результате обстрелов вспыхнули четыре дома, в Попасной – пять и один дом разрушен.

Ранее Фокус сообщал, что в Пуще-Водице войска РФ расстреляли психоневрологический интернат. Взрывами повреждены морг, котельная и жилой корпус учреждения.