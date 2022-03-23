Российские войска снова применили фосфорные снаряды: в этот раз под Киевом (фото, видео)

Вероятная зона поражения запрещенного оружия была в районе Гостомеля и Ирпеня.

Вечером во вторник, 22 марта, российские войска обстреляли территорию Киевской области запрещенными Женевской конвенцией фосфорными снарядами. Об этом говорится в публикации телеграм-канала ITV News, которую на своей странице распространил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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По данным журналистов, войска противника применили фосфорные снаряды над северо-западной окраиной Киева, вероятная зона поражения — Гостомель и Ирпень Киевской области.

Фото: ITV

Ранее в сети появились видео, на которых запечатлены предположительные обстрелы Киевской области фосфорными боеприпасами.

Такие боеприпасы содержат в себе белый фосфор, который при взрыве распространяет вещество с температурой горения свыше 800 градусов. При этом горение продолжается до тех пор, пока не выгорит весь фосфор или не прекратится контакт с кислородом. Фосфорные боеприпасы оставляют сильные ожоги на теле, вызывают тяжелые заболевания дыхательных путей, вещество поражает почки, сердце и печень при попадании в кровь через рану. Из-за этих характеристик фосфорные боеприпасы были запрещены к применению протоколом III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия.

Напомним, 22 марта правоохранители сообщили о применении российскими войсками фосфорных боеприпасов в Краматорске Донецкой области.

Помимо этого Фокус сообщал, что российские войска использовали фосфорные снаряды в районе Изюма Харьковской области 17 марта.

А в ночь на 13 марта стало известно, что Вооруженные силы РФ применили зажигательные ракеты для обстрела Попасной в Луганской области.