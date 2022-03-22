Российские войска применили фосфорные боеприпасы в Краматорске (видео)

Противник уже не первый раз с начала полномасштабного вторжения использует запрещенное Женевской конвенцией оружие.

Российские войска совершили обстрел города Краматорск Донецкой области с применением запрещенных Женевской конвенцией фосфорных боеприпасов. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий.

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"Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции — это для цивилизованного мира. А орки пришли асвабаждать. И асвабаждать они умеют только так", — написал правоохранитель в своем посте.

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Как мы уже сообщали ранее, такие боеприпасы содержат в себе белый фосфор, который при взрыве распространяет вещество с температурой горения свыше 800 градусов. При этом горение продолжается до тех пор, пока не выгорит весь фосфор или не прекратится контакт с кислородом. Фосфорные боеприпасы оставляют сильные ожоги на теле, вызывают тяжелые заболевания дыхательных путей, вещество поражает почки, сердце и печень при попадании в кровь через рану. Из-за этих характеристик фосфорные боеприпасы были запрещены к применению протоколом III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия.

Напомним, в ночь на 13 марта стало известно, что Вооруженные силы РФ применили зажигательные ракеты для обстрела Попасной в Луганской области.

Также Фокус сообщал о том, как российские войска применили фосфорные боеприпасы в районе Изюма Харьковской области 17 марта.