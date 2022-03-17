Российские военные применили фосфорные боеприпасы под Изюмом

Источник Фокуса в Харьковской области рассказал, что из-за обстрела все вокруг горит. Белый фосфор является одним из самых опасных видов оружия.

Российские войска применили фосфорные боеприпасы в районе Изюма Харьковской области. Об этом Фокусу сообщил военный с места действий.

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По словам бойца, после применения фосфорных боеприпасов весь населенный пункт горит. Конкретное место источник по соображениям безопасности называть не стал.

"Все горит. Практически весь населенный пункт", — сообщил он.

В чем опасность фосфорных боеприпасов?

Опасность таких боеприпасов заключается в их составе. Оружие имеет в себе белый фосфор, который при взрыве распространяет вещество с температурой горения свыше 800 градусов на значительной территории. При этом огонь не потухнет, пока не выгорит весь фосфор или не прекратится доступ к кислороду.

Такие боеприпасы вызывают особо тяжкие ранения у людей, а для лечения необходимы обученные специалисты. При вдыхании такого вещества легкие фактически выжигаются в радиусе до 150 метров от места взрыва. Также затруднено лечение таких ран из-за впитывания организмом фосфора через пораженный участок кожи. Вещество поражает почки, сердце и печень при длительном попадании в кровь через рану.

Из-за своих характеристик протоколом III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия фосфорные боеприпасы запрещены к применению. Однако Россия не является подписантом данного документа.

Россия уже применяла фосфорные снаряды в ходе войны против Украины

В ночь на 13 марта стало известно, что ВС РФ применили зажигательные ракеты для обстрела Попасной в Луганской области.

Исследователи CIT отметили, что на видео видны несколько реактивных снарядов, которые летят по дуге, а затем ярко взрываются. Вероятно, использовались ракеты 9М22С для РСЗО "Град".

Военный Андрей Шор, воевавший за Донецкий аэропорт, заявил, это могли быть не фосфорные заряды. Там применялись ракеты с магниевыми шашками.

"Это не делает оружие менее… кгм… неприятным, а применение по жилым районам… спорным. Но это не "белый фосфор", — резюмировал военный.

Напомним, 15 марта заммэра Изюма заявил, что ситуация в городе не лучше, чем в Мариуполе. В городе нет никаких коммуникаций и не работают гуманитарные коридоры.

14 марта украинские военные пошли в контрнаступление под Изюмом, чтобы отбросить войска РФ от города.