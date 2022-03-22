Російські війська застосували фосфорні боєприпаси в Краматорську (відео)

Противник уже не вперше з початку повномасштабного вторгнення використовує заборонену Женевською конвенцією зброю.

Російські війська здійснили обстріл міста Краматорськ Донецької області із застосуванням заборонених Женевською конвенцією фосфорних боєприпасів. Про це повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

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"Чергове застосування фосфорних боєприпасів у Краматорську. Заборони та конвенції — це для цивілізованого світу. А орки прийшли визволяти. І визволяти вони вміють тільки так", — написав правоохоронець у своєму пості.

У відео є нецензурна лексика.

Як ми вже повідомляли раніше, такі боєприпаси містять у собі білий фосфор, який під час вибуху поширює речовину з температурою горіння понад 800 градусів. При цьому горіння триває до того часу, доки вигорить весь фосфор чи припиниться контакт із киснем. Фосфорні боєприпаси залишають сильні опіки на тілі, викликають тяжкі захворювання дихальних шляхів, речовина вражає нирки, серце та печінку при попаданні в кров через рану. Внаслідок цих характеристик фосфорні боєприпаси були заборонені до застосування протоколом III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї.

Нагадаємо, у ніч на 13 березня стало відомо, що Збройні сили РФ застосували запальні ракети для обстрілу Попасної на Луганщині.

Також Фокус повідомляв про те, як російські війська застосували фосфорні боєприпаси в районі Ізюма Харківської області 17 березня.