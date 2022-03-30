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Военный Фокус Российско-украинская война

Войска РФ применили фосфорные снаряды в Марьинке, — Донецкая ОГА (фото, видео)

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Обстрел Марьинка фосфорные снаряды оккупанты возгорание вторжение
ВС РФ обстреляли фосфорными снарядами Марьинку

После применения запрещенных боеприпасов в прифронтовом городе произошло с десяток возгораний.

В среду, 30 марта, российские войска применили фосфорные снаряды при обстреле прифронтовой Марьинки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, после применения оккупантами запрещенных фосфорных снарядов в Марьинке произошло несколько возгораний, которые были успешно ликвидированы спасателями ГСЧС.

Павел Кириленко также отметил, что 30 марта под вражеских огонь попали Георгиевка, Новокалиновое и Очеретино. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет, однако разрушены несколько жилых домов. Помимо этого, в результате обстрела Авдеевки в городе пропало электроснабжение.

Марьинка обстрел оккупанты фосфорные снаряды возгорание
ВС РФ обстреляли Марьинку фосфорными снарядами
Марьинка обстрел оккупанты фосфорные снаряды возгорание
ВС РФ обстреляли Марьинку фосфорными снарядами
Марьинка обстрел оккупанты фосфорные снаряды возгорание
ВС РФ обстреляли Марьинку фосфорными снарядами
Марьинка обстрел оккупанты фосфорные снаряды возгорание
ВС РФ обстреляли Марьинку фосфорными снарядами
Марьинка обстрел оккупанты фосфорные снаряды возгорание
ВС РФ обстреляли Марьинку фосфорными снарядами
Марьинка обстрел оккупанты фосфорные снаряды возгорание
Марьинка обстрел оккупанты фосфорные снаряды возгорание
Марьинка обстрел оккупанты фосфорные снаряды возгорание
Марьинка обстрел оккупанты фосфорные снаряды возгорание
Марьинка обстрел оккупанты фосфорные снаряды возгорание

Позже в эфире национального телемарафона Павел Кириленко сообщил, что Украина фиксирует использование российскими войсками запрещенных фосфорных снарядов.

"Все документируется. Я довожу ту информацию, которую пропускаю через себя. Я вижу фотоподтверждение этому", — добавил глава Донецкой ОГА.

ВС РФ обстреляли Марьинку фосфорными снарядами

Вечером 30 марта Павел Кириленко также опубликовал свежую статистику пострадавших за сутки в результате обстрелов ВС РФ. За текущий день оккупанты ранили одного человека в Марьинке, пятерых в Угледаре, и еще одного в Авдеевке.

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Статистика пострадавших в результате обстрелов жителей Донбасса

Напомним, 17 марта появилась информация о том, что ВС РФ применили фосфорные снаряды при обстреле под Изюмом. После использования запрещенных боеприпасов, как рассказал источник Фокуса, вокруг все горело.

Применение фосфорных снарядов оккупантами также было зафиксировано в Краматорске. Видеодоказательства использования запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов опубликовала Нацполиция.

23 марта мэр Ирпеня сообщил о том, что ВС РФ вновь использовали фосфорные снаряды. Обстрелы запрещенными боеприпасами осуществлялись в Киевской области.