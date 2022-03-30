Войска РФ применили фосфорные снаряды в Марьинке, — Донецкая ОГА (фото, видео)

После применения запрещенных боеприпасов в прифронтовом городе произошло с десяток возгораний.

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В среду, 30 марта, российские войска применили фосфорные снаряды при обстреле прифронтовой Марьинки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

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По его словам, после применения оккупантами запрещенных фосфорных снарядов в Марьинке произошло несколько возгораний, которые были успешно ликвидированы спасателями ГСЧС.

Павел Кириленко также отметил, что 30 марта под вражеских огонь попали Георгиевка, Новокалиновое и Очеретино. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет, однако разрушены несколько жилых домов. Помимо этого, в результате обстрела Авдеевки в городе пропало электроснабжение.

[ + – ] ВС РФ обстреляли Марьинку фосфорными снарядами [ + – ] ВС РФ обстреляли Марьинку фосфорными снарядами [ + – ] ВС РФ обстреляли Марьинку фосфорными снарядами [ + – ] ВС РФ обстреляли Марьинку фосфорными снарядами [ + – ] ВС РФ обстреляли Марьинку фосфорными снарядами

Позже в эфире национального телемарафона Павел Кириленко сообщил, что Украина фиксирует использование российскими войсками запрещенных фосфорных снарядов.

"Все документируется. Я довожу ту информацию, которую пропускаю через себя. Я вижу фотоподтверждение этому", — добавил глава Донецкой ОГА.

[ + – ] ВС РФ обстреляли Марьинку фосфорными снарядами

Вечером 30 марта Павел Кириленко также опубликовал свежую статистику пострадавших за сутки в результате обстрелов ВС РФ. За текущий день оккупанты ранили одного человека в Марьинке, пятерых в Угледаре, и еще одного в Авдеевке.

[ + – ] Статистика пострадавших в результате обстрелов жителей Донбасса

Напомним, 17 марта появилась информация о том, что ВС РФ применили фосфорные снаряды при обстреле под Изюмом. После использования запрещенных боеприпасов, как рассказал источник Фокуса, вокруг все горело.

Применение фосфорных снарядов оккупантами также было зафиксировано в Краматорске. Видеодоказательства использования запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов опубликовала Нацполиция.

23 марта мэр Ирпеня сообщил о том, что ВС РФ вновь использовали фосфорные снаряды. Обстрелы запрещенными боеприпасами осуществлялись в Киевской области.