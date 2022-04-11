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Россия может ударить по Мариуполю фосфорными бомбами, — британская разведка

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Фото: ITV | РФ может обстрелять Мариуполь фосфорными бомбами

Вероятность применения войсками РФ запрещенного вооружения повышается в связи с усилением боев за город.

Российские Вооруженные силы могут применить фосфорные боеприпасы в Мариуполе, бои за осажденный противником город усиливаются. Об этом утром в понедельник, 11 апреля, в своем Twitter сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

"Ранее применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает вероятность их будущего применения в Мариуполе, поскольку боевые действия за город усиливаются", — говорится в заявлении.

Британское оборонное ведомство также указало на продолжающиеся обстрелы российскими войсками территории Донецкой и Луганской областей. В то же время в министерстве указали, что украинским Вооруженным силам удалось отразить несколько атак, в результате чего была уничтожена различная российская военная техника, включая танки, автомобили и артиллерийское оборудование.

Также в Минобороны Великобритании отметили, что риск дальнейших жертв среди мирного населения Украины увеличивается. Ведомство объясняет это тем, что РФ продолжает использовать неуправляемые бомбы при нанесении ударов на территории украинского государства.

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Данные британской разведки

Напомним, ранее неоднократно появлялась информация об использовании российской армией в Украине запрещенных Венской конвенцией фосфорных снарядов. 17 марта стало известно, что Вооруженные силы РФ использовали такие боеприпасы в районе Изюма. 22 марта правоохранители сообщили о применении противником фосфорных боеприпасов в Краматорске Донецкой области.

Фокус также писал об обстреле при помощи запрещенных снарядов Киевской области и Марьинки Донецкой области.

Ранее мы рассказывали, чем опасны фосфорные бомбы.