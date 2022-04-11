Россия может ударить по Мариуполю фосфорными бомбами, — британская разведка
Вероятность применения войсками РФ запрещенного вооружения повышается в связи с усилением боев за город.
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Российские Вооруженные силы могут применить фосфорные боеприпасы в Мариуполе, бои за осажденный противником город усиливаются. Об этом утром в понедельник, 11 апреля, в своем Twitter сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.
"Ранее применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает вероятность их будущего применения в Мариуполе, поскольку боевые действия за город усиливаются", — говорится в заявлении.
Британское оборонное ведомство также указало на продолжающиеся обстрелы российскими войсками территории Донецкой и Луганской областей. В то же время в министерстве указали, что украинским Вооруженным силам удалось отразить несколько атак, в результате чего была уничтожена различная российская военная техника, включая танки, автомобили и артиллерийское оборудование.
Также в Минобороны Великобритании отметили, что риск дальнейших жертв среди мирного населения Украины увеличивается. Ведомство объясняет это тем, что РФ продолжает использовать неуправляемые бомбы при нанесении ударов на территории украинского государства.
Напомним, ранее неоднократно появлялась информация об использовании российской армией в Украине запрещенных Венской конвенцией фосфорных снарядов. 17 марта стало известно, что Вооруженные силы РФ использовали такие боеприпасы в районе Изюма. 22 марта правоохранители сообщили о применении противником фосфорных боеприпасов в Краматорске Донецкой области.
Фокус также писал об обстреле при помощи запрещенных снарядов Киевской области и Марьинки Донецкой области.
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