Війська РФ "додому" не збираються — військовий аналітик Том Купер (фото)

Військовий аналітик Том Купер вважає, що відведення військ насправді не буде. Тим часом ЗСУ продовжує контратаки за низкою напрямків.

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Австрійський військовий аналітик Том Купер у своєму аналізі подій у російсько-українській війні зазначив, що переговори завершились безрезультатно.

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На думку експерта, переговори в Стамбулі, незважаючи на деяку ейфорію у західних ЗМІ, насправді нічим не завершилися. А в найближчі 2 тижні нових зустрічей не планується.

Вторгнення РФ в Україну — загальна ситуація

Заяви Шойгу про те, що ключовою метою стане захоплення Донбасу та подальше рішення про "різке скорочення" бойових дій під Києвом і Черніговом, на думку Купера, ні до чого не призведуть. Найчастіше подібні заяви робляться для внутрішнього споживача.

Однак навіть цей факт викликав у "російських яструбів" озлобленість: вони дорікають Путіну в зраді, вимагають вести переговори лише про обмін полоненими та гуманітарні коридори.

Купер стверджує, що російські війська вичерпали свій наступальний потенціал. А це понад половина зі 120 батальйонно-тактичних груп.

"Ні Путін, ні Кістоунські копи (вигадані, некомпетентні копи з комедій Мака Сеннета) у Москві ніколи не розраховували вести затяжну війну на ворожій території. Тим паче проти величезних і добре мотивованих збройних сил (ймовірно, що нині налічують понад 300 000 осіб)", — пише Купер.

Водночас Росія, не інформована про реальну обстановку на полі бою своїми підлеглими, вони не можуть прийняти українські умови. Натомість ЗС РФ виграють час, щоб ввести в бій підкріплення з Далекого Сходу (звідки знімається багато техніки зі зберігання) і з Південної Осетії та Абзахії. Проте незрозуміло, де вони дислокуватимуться.

Водночас на боці України воює так багато білорусів, що їхні два батальйони вже об'єднали у полк "Пагоня". Також розростається підрозділ мусульман, який називається "Кримський батальйон".

Вибух на складі боєприпасів під Бєлгородом військовий аналітик назвав недивним з огляду на ставлення росіян до боєкомплекту. Водночас підтверджень про те, що це був удар української "Точки-У", він не спостерігав.

Повітряний театр бойових дій

28 березня українські системи ППО заявили про збиття двох крилатих ракет, які летять у бік Львова. Проте російські удари знищили всі стратегічні запаси паливно-мастильних матеріалів в аеропорту Старокостянтинів у Хмельницькій області.

[ + – ] Старокостянтинів на карті

29 березня крилата ракета знищила будівлю ОДА в Миколаєві, від чого загинуло 13 осіб, а понад 30 отримали поранення.

[ + – ] Наслідки ракетного удару по будівлі ОДА

У ніч із 29 на 30 березня ППО збили дві ракети над Києвом.

У Міноборони РФ заявили про збиття ще одного Су-24 ВПС України, який було збито на Рівненщині в повітряному бою. Також було заявлено про 10 збитих БПЛА. Натомість було фотопідтвердження другого збитого Bayraktar TB2.

Вторгнення РФ — події на півночі

За словами Купера, жодних вказівок на виведення військ немає. 35-та та 36-а армії "додому" не збираються — частини перегруповуються. Протягом останніх двох днів ЗСУ просувалися вперед. 29 березня з трьох напрямків атакували війська РФ в Ірпені з півночі. Також було звільнено села Світильня, Гребенівка та Плоске. Атаки на Бучу з Гостомелем або мали відволікальний характер, або були настільки успішні.

ЗСУ продовжує контратаки на північному сході

1-а бронетанкова бригада ЗСУ, використовуючи як базу Ніжин, звільнила село Слобода, що на південь Чернігова. Наразі, можливо, їм вдалося звільнити і Ягідне на трасі М-01, однак підтверджень цьому поки що немає. Сам Чернігів де-факто залишається в облозі та зазнає постійних авіаударів і вогню артилерії.

[ + – ] Визволені села Чернігівщини

Почала прояснюватися ситуація на південь. Україна звільнила Нова Басань, змусивши 2-у армію відійти до пагорбів і лісів на північ траси Н07. Там ЗС РФ намагаються збудувати нову лінію фронту завдовжки 70 км за лінією Богданівка — Козацьке.

Повідомлень про ситуацію по трасі Н07 до Конотопу немає. Якби там були якісь бої, то армії РФ довелося б вивести свою 2 армію назад до РФ.

На Сумщині лінія фронту стабілізувалася.

[ + – ] Краснопілля

Село Краснопілля залишається під жорстким контролем України. Очевидно, операції у цьому районі проводять бійці з 93-ї бригади за підтримки кількох піхотних і моторизованих батальйонів. Їм протистоїть 5 БТГ ЗС РФ. Решта частин із 1-ї армії нібито виведено в Курську область РФ. Усе частіше на позиції 1-ї армії приходять частини військових, мобілізованих на Донбасі. Декілька військових уже ліквідовані або взяті в полон.

Харків продовжують запекло бомбити

За добу 29 березня ЗС РФ завдали 180 залпів із "Градів", а 30 березня 30 артилерійських ударів. Сухопутні війська при цьому не атакують місто. Навпаки, активно контратакує 92-а механізована бригада ЗСУ. У районі Гусарівки було завдано удару по РФ, зокрема по трьох БТГ — одній групі з 59-го танкового полку, і дві зі 138-ї мотострілецької бригади.

[ + – ] Гусарівка перейшла під контроль ЗСУ

Усіх три БТГ було знищено. 92-а бригада разом із ТрО захопила штаби й усю документацію ЗС РФ. У полон потрапило майже 60 військових. Уся траса від Харкова до Чугуєва контролює Україна.

При цьому залишається відкритим питання, хто контратакував 144-у мотострілецьку дивізію РФ, що зірвало наступ РФ з обох боків Ізюма. Достовірно лише те, що українцям показують фото та відео техніки РФ, і що 81 бригада ДШВ повернулася на південну околицю Ізюма. Топольське, Кам'янка та Тихотське залишаються під контролем ЗСУ.

[ + – ] Жовтим кольором виділено дорогу на Слов'янськ

Однак у найближчі кілька днів Купер вважає, що варто очікувати на нові атаки РФ. Відкриті дані розвідки показують, що ЗС РФ накопичили під Курськом і Ростовом більше сил, ніж було до вторгнення.

Бої на сході охопили всю лінію розмежування

ЗС РФ продовжують обстрілювати Рубіжне, Лисичанськ і Попасну. Проте було завдано ударів, які ЗСУ відбили. Бої ведуться по всій колишній лінії розмежування у зоні ООС: від Попасної та Світлодарська до Вугледара на півдні. Обійшлося без великих наземних атак.

Вторгнення РФ — ситуація на півдні

Тривають запеклі бої за Маріуполь. ЗС РФ захопили основні бази 36-ї морської піхоти й одну з баз полку "Азов", але на момент захоплення вони були порожніми.

ЗСУ звільнили три села на Херсонщині — Кочубеївку, Орлово та Заградівку. У тилу Херсона діють українські підрозділи на північних і південних околицях міста.

[ + – ] Визволені села Херсонщини

Зазнавши великих втрат у неодноразових українських артилерійських обстрілах аеропорту Херсона, ПКС перебралися на аеропорт Чаплинка. Російські інженери мінують усе, що тільки можуть, зокрема Антонівський міст за 60 км на північ від Херсона.

Нагадаємо, 29 березня глава ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що ЗСУ відкинули ворожі війська від міста на 40-60 км. Нині найзагрозливіша ситуація на сході України. Глава Міноборони РФ заявив, що війська зосередяться на захопленні Донбасу.