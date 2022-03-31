Війна в Україні вступає у вирішальну фазу, ЗСУ можуть оточити на Донбасі, – сенатор США

Президент РФ Володимир Путін стає відчайдушнішим через невдачі російської армії. Він може наказати посилити удари по цивільних, вважає сенатор від штату Мен.

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Війна в Україні входить у вирішальну фазу, адже ворожа армія змушена переорієнтувати зусилля. Про це американському каналу CNN сказав сенатор від штату Мен Ангус Кінг після отримання результатів секретного брифінгу представників адміністрації США.

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Наступні два тижні, на його думку, стануть вирішальними для того, щоб побачити, чи Збройні сили України (ЗСУ) зможуть підтримувати неймовірний рівень бойових дій, який вони ведуть останні кілька тижнів, заявив він.

Загарбники відходять від Києва, переміщуються на схід України для поповнення запасів і можуть оточити ЗСУ, застеріг сенатор.

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"Вони розділили армію (України) фактично на три частини. Зрозуміли, що не візьмуть Київ, і зараз зосередяться на півдні та сході", – зазначив Кінг.

Путін стає відчайдушнішим

Сенатор Кінг вважає, що в міру невдач армії РФ президент країни-агресора Володимир Путін стає відчайдушнішим і може вдатися до небезпечних методів ведення війни.

Путін, за словами політика, може вдатися до ударів по цивільному населенню.

"Він це робив у сирійському Алеппо з головою Сирії Башаром аль-Асадом та в столиці Чечні, місті Грозний", — припустив Кінг.

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Високопоставлений представник Пентагону в розмові з журналом Time сказав, що Путін сподівається захопити схід України. Це потрібно йому для тиску на президента України Володимира Зеленського, щоб він відмовився контролювати Донбас і визнав Крим російським.

В аналізі Інституту з вивчення війни у Вашингтоні говориться, що швидкість просування окупантів на Донбасі частково залежить від захоплення Маріуполя. Армія Росії продовжує випускати крилаті ракети з повітря та моря по паливних і військових складах, а також збройових заводах України, розповіли фахівці.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов попереджав про переміщення сил РФ із Київської та Чернігівської областей у Харківську, Донецьку та Луганську області.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Київ залишається мішенню для авіаударів військ Росії.

Німеччина продовжує підтримувати Україну у війні із РФ. Країна надасть список новітніх систем озброєння із 200 позицій на 308 млн євро. У ньому будуть міномети, зенітні артилерійські установки GAM B01 від Rheinmetall. Компанія-виробник озброєння Thales пропонує постачати наземні системи радіолокації Squire і 12 мінометів, прикріплених до причепів.