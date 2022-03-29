Російські війська передислокуються, а не виводяться з Києва, — ЗМІ

Як вдалося з'ясувати журналістам, відведення військ не означає, що загроза для Києва минула. Можуть бути подальші звірства, зокрема стосовно столиці.

Будь-яке переміщення російських військ з-під Києва варто розглядати як передислокацію, а не виведення військ, і світ має бути готовим до масштабного наступу на інші українські території. Про це повідомляє Fox News з посиланням на держслужбовця США.

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"Заяви РФ не повинні нікого вводити в оману, — пояснило джерело. — Також це не означає, що загроза для Києва минула. Спроба РФ захопити Київ і підпорядкувати всю Україну була невдалою, але все ж таки варто очікувати подальших звірств, зокрема і щодо Києва".

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що росіянам не вдалося захопити столицю України, яка була їхньою метою.

За словами Кірбі, невелика група військ наразі відводиться від Києва, хоча він не вважає це відступом чи відведенням, а Київ, на його думку, як і раніше, залишається мішенню для авіаударів.

Прессекретар зазначив, що ЗР РФ не вдалося захопити більшу частину великих міст України, головним чином через відчайдушний опір українців.

Нагадаємо, що в Міноборони РФ заявили про плани щодо "кардинального" скорочення військової активності під Києвом та Черніговом. Це рішення нібито пояснюється підвищенням довіри між сторонами та переходом переговорів у "практичне русло".

Раніше Фокус повідомляв, що на військовому складі під Білгородом стався потужний вибух. Російські чиновники кажуть, що внаслідок НП у Жовтневому пошкодження отримали четверо військових.