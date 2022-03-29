Российские войска передислоцируются, а не выводятся из Киева, — СМИ

Как удалось выяснить журналистам, отвод войск не означает, что угроза для Киева миновала. Могут последовать дальнейшие зверства, в том числе применительно к столице.

Любое перемещение российских войск из-под Киева следует рассматривать как передислокацию, а не вывод войск, и мир должен быть готов к масштабному наступлению на другие украинские территории. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на госслужащего США.

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"Заявления РФ не должны никого вводить в заблуждение, — объяснил источник. — Также это не означает, что угроза Киеву миновала. Попытка РФ захватить Киев и подчинить всю Украину была неудачной, но все же стоит ожидать дальнейших зверств, в том числе и применительно к Киеву".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что россиянам не удалось захватить столицу Украины, которая была их целью.

По словам Кирби, небольшая группа войск сейчас отводится от Киева, хотя он не считает это отступлением или отводом, а Киев, по его мнению, по-прежнему остается мишенью для авиаударов.

Пресс-секретарь отметил, что ВС РФ не удалось захватить большую часть крупных городов Украины, главным образом из-за отчаянного сопротивления украинцев.

Напомним, что в Минобороны РФ заявили о планах по "кардинальному" сокращению военной активности под Киевом и Черниговом. Это решение якобы объясняется повышением доверием между сторонами и переходом переговоров в "практическое русло".

Ранее Фокус сообщал, что на военном складе под Белгородом произошел мощный взрыв. Российские чиновники говорят, что в результате ЧП в Октябрьском повреждения получили четверо военных.