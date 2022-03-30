Передислокація військ: Данілов пояснив, куди РФ перекине сили з чернігівського та київського напрямків

Секретар Ради національної безпеки й оборони України наголосив, що РФ збирає найманців у всьому світі для бойових дій в Україні.

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Ворог передислокував свої сили після відведення військ із Київської та Чернігівської областей, російських військових відправлять на харківський та донецький напрямок. Про це заявив голова РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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"Там зараз противник посилює свої угруповання, щоб спробувати збільшити тиск на наших хлопців, які захищають Україну в Харківській, Донецькій та Луганській областях", — заявив Данілов.

Водночас, за його словами, поки що рано вважати, що РФ відмовляється від проведення бойових дій на київському та чернігівському напрямках.

Також Данілов зазначив, що Росія з усього світу збирає найманців, аби кинути їх на війну в Україні.

"Наші розвідки чітко відстежують, звідки йдуть ці угруповання, в нас великий обсяг інформації, хто саме входить до них", — заявив глава РНБО, коментуючи інформацію про участь в агресії кадировців та найманців ПВК.

Нагадаємо, американська розвідка також повідомляла, що окупанти в деяких північних районах України відводять сили для передислокації на південний та східний напрямок.

Ще повідомляли, що прессекретар Пентагону Джон Кірбі вважає, що Київ, як і раніше, є мішенню для ЗС РФ.