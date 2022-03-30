Передислокация войск: Данилов пояснил, куда РФ бросит силы из черниговского и киевского направлений

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины подчеркнул, что РФ собирает наемников по всему миру для боевых действий в Украине.

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Враг передислоцировал свои силы после вывода войск из Киевской и Черниговской областей, российских военных отправят на харьковское и донецкое направление. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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"Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы попытаться усилить давление на наших ребят, которые защищают Украину в Харьковской, Донецкой и Луганской областях", — заявил Данилов.

При этом, по его словам, пока рано считать, что РФ отказывается от проведения боевых действий на киевском и черниговском направлениях.

Также Данилов отметил, что Россия со всего мира собирает наемников, чтобы бросить их на войну в Украине.

"Наши разведки четко отслеживают, откуда идут эти группировки, у нас большой объем информации, кто именно входит в эти группировки", — заявил глава СНБО, комментируя информацию об участии в агрессии кадыровцев и наемников ЧВК.

Напомним, американская разведка также сообщала, что оккупанты в некоторых северных районах Украины отводят силы для передислокации на южное и восточное направление.

Еще сообщалось, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби считает, что Киев по-прежнему является мишенью для ВС РФ.