Россия отводит войска от Киева и меняет стратегию, — американская разведка

Командование ВС РФ наконец-то начало понимать ошибки, которые не позволили им продвинуться на севере, — и теперь решило сосредоточиться на востоке и юге Украины.

В некоторых северных районах Украины начался отвод части российских войск. БТГ оставляют занятую территорию вокруг Киева с тем, чтобы укрепиться южнее и восточнее. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных представителей американского руководства, которые видят в таком маневре серьезное стратегическое изменение.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Во вторник в Министерстве обороны РФ сообщили о решении радикально снизить военную активность в киевском и черниговском направлениях, о чем заявил замминистра обороны Александр Фомин.

Американские аналитики допускают, что отвод войск может сопровождаться авиа- и артобстрелами Киева. Вместе с тем, предупреждают представители США, Россия всегда вернуться обратно, если этому будут благоприятствовать боевые условия.

Такой шаг был предпринят после мирных переговоров российской и украинской делегаций, которые во вторник, 29 марта, проходили в Стамбуле.

Представители США не считают эти перемещения войск какой-то кратковременной перегруппировкой, но решением, рассчитанным на долгосрочную перспективу. Объясняется это тем, что, возможно, представители ВС РФ начали осознавать свои ошибки, которые не позволили им продвинуться на севере.

[ + – ] Разбитая российская техника [ + – ] Разбитая российская техника Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Разбитая российская техника

По мнению некоторых людей из украинской разведки, президент РФ Владимир Путин может попытаться разделить Украину на две части, по аналогии с Северной и Южной Кореей. Бригадный генерал Кирилл Буданов, возглавляющий Главное управление разведки МО Украины, заявил, что военные операции России вокруг Киева провалились, т.к. российской армии не удалось свергнуть центральную власть. Теперь, считает Буданов, путинские войска сосредоточатся на юге и востоке страны.

По мнению генерала, есть определенные подтверждения того, что Путин рассматривает корейский сценарий для Украины. Иначе говоря, ВС РФ могут попытаться провести пограничную линию между неоккупированными и оккупированными регионами. По сути, это попытка сделать из Украины Северную и Южную Корею.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Мишенью россиян стал аэродром, расположенный в Староконстантинове. Армия РФ в результате уничтожила все имевшиеся запасы горюче-смазочных материалов.